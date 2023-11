BRUNNTHAL/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Brennstoffzellen-Anbieter SFC Energy hat einen Folgeauftrag eines kanadischen Ölproduzenten an Land gezogen. Die Bestellung der Frequenzwandler habe einen Wert von mehr als vier Millionen kanadischen Dollar (rund 2,7 Mio Euro), teilte das SDax -Unternehmen am Dienstag in Brunnthal mit. Die Auftragssumme werde noch im laufenden Geschäftsjahr voll umsatz- und ergebniswirksam. Die Order entspricht gut drei Prozent des Umsatzes 2022.

Laut Mitteilung nutzt der kanadische Kunde die Systeme von SFC Energy, um elektrische Tauchpumpen zur künstlichen Ölförderung auf Bohrplattformen zu betreiben. Die Integration der Systeme senke die Installations- und Betriebskosten, hieß es. Sie soll zudem die Betriebszeiten der Pumpen verbessern und den Betrieb optimieren, was die gepumpte Ölmenge erhöhe./lfi/lew/jha/