Berlin (ots) -Anmoderationsvorschlag: Unfälle können sich überall ereignen - zu Hause, im Berufsleben, in der Schule oder in der Freizeit. Und gerade in den ersten Minuten danach kann Erste Hilfe manchmal Leben retten. Allerdings fühlt sich laut einer aktuellen Umfrage hierzulande fast die Hälfte aller Menschen unwohl dabei, im Notfall Erste Hilfe zu leisten. Helke Michael berichtet.Sprecherin: Viele haben ihren letzten Erste-Hilfe-Kurs für den Führerschein gemacht, seitdem nicht mehr aufgefrischt und fühlen sich dementsprechend unsicher.O-Ton 1 (Jochen Taubken, 14 Sek.): "Und manchmal besteht dann die Befürchtung, bei der Ersten Hilfe etwas falsch zu machen und hinterher für den Schaden aufkommen zu müssen. In Wirklichkeit ist es natürlich genau anders herum: Wenn ich nicht helfe, muss ich Konsequenzen fürchten, während mit als Ersthelfer nichts passiert. Das Schlimmste wäre also, gar nicht zu helfen."Sprecherin: Sagt Jochen Taubken vom Fachbereich Erste Hilfe bei der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung und der VBG. Er empfiehlt deshalb:O-Ton 2 (Jochen Taubken, 18 Sek.): "Alle zwei Jahre eine Auffrischung zu besuchen. Die dauert siebeneinhalb bis acht Stunden und wird bei etwa 1.500 Stellen in Deutschland angeboten. Dazu gehören die Hilfsorganisationen und auch viele private Anbieter. Und auch die Ersthelfer aus den Betrieben sollten eben alle zwei Jahre über den Betrieb oder durch eigene Anmeldung eine solche Auffrischung besuchen."Sprecherin: Denn für den Notfall sind nur diejenigen gut gerüstet, die die Erste-Hilfe-Basics kennen und durch regelmäßiges Wiederbeleben sicher anwenden können.O-Ton 3 (Jochen Taubken, 23 Sek.): "Jeder von uns sollte bei einem Notfall zunächst mal hinschauen, hingehen und fragen: Kann ich Ihnen helfen? Auch den Notruf abzusetzen und bei einer hilfsbedürftigen Person zu bleiben, bis der Rettungsdienst eintrifft, gehört zu den Dingen, die jeder machen sollte. Und alle weiteren Dinge, lebensbedrohliche Störungen zu bearbeiten durch die Herz-Lungen-Wiederbelebung oder die richtige Lagerung, zum Beispiel die Seitenlage, das sollte ich natürlich im Erste-Hilfe-Kurs mal geübt haben."Sprecherin: Besonders gefragt sind hier vor allem Azubis in den Betrieben, denn gerade junge Beschäftige sind am Arbeitsplatz stark gefährdet.O-Ton 4 (Jochen Taubken, 21 Sek.): "Laut unserer DGUV-Statistik liegt die Quote der Arbeitsunfälle bei Personen unter 25 Jahren deutlich über der von älteren Beschäftigten. Azubis sollten also für die Erste Hilfe sensibilisiert und auch mit einbezogen werden. Wir machen das auch gerade im Rahmen des Präventionsprogramms 'Jugend will sich-er-leben'. Das diesjährige Motto lautet 'Erste Hilfe? Ehrensache!' Und ich hoffe, dass wir viele überzeugen können, bei der Ersten Hilfe mitzumachen."Abmoderationsvorschlag: Mehr Infos zum Thema "Erste Hilfe" gibt's auf der Webseite des DGUV-Präventionsprogramms "Jugend will sich-er-leben" unter www.jwsl.de.Pressekontakt:Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV)PressestelleStefan BoltzTel.: +49-30-13001-1414E-Mail: presse@dguv.deGlinkastr. 40, 10117 BerlinOriginal-Content von: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65320/5643047