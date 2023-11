Dass schwächer als erwartet hereinkommende Makrodaten hin und wieder zu positiven Marktreaktionen führen, ist eine Binsenweisheit.Von Martin Lück, Leiter Kapitalmarktstrategie in Deutschland, der Schweiz, Österreich und Osteuropa bei BlackRock Dass schwächer als erwartet hereinkommende Makrodaten hin und wieder zu positiven Marktreaktionen führen, ist eine Binsenweisheit. Die Logik dahinter ist in der Regel simpel: nachlassende Makrodynamik bremst die Notenbank in ihrem Eifer, die Geldpolitik weiter zu straffen.

Den vollständigen Artikel lesen ...