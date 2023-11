Mutares SE & Co. KGaA hat die bevorstehende Akquisition von Prénatal Einzelhandelsstandorten und E-Commerce-Plattformen in den Niederlanden angekündigt. Dies schließt eine exklusive Lizenz für das Marketing der Marke Prénatal ein. Die Transaktion, die sich aktuell in der Genehmigungsphase durch die Kartellbehörde befindet, soll Mutares-Angaben vom ...

Den vollständigen Artikel lesen ...