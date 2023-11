© Foto: Sebastian Gollnow/dpa - dpa-Bildfunk



UBS Group AG verzeichnete einen Nettoverlust von 785 Millionen US-Dollar im letzten Quartal, was den ersten Quartalsverlust des Schweizer Bankriesen seit fast sechs Jahren markiert. Alles halb so wild? Die Aktie steigt.Diese Zahlen spiegeln die Herausforderungen wider, die mit der Übernahme der Credit Suisse einhergehen, einschließlich einmaliger Integrationskosten in Höhe von zwei Milliarden US-Dollar. Inmitten der größten Fusion im Finanzsektor seit Jahrzehnten strebt UBS unter der Leitung ihres CEO Sergio Ermotti Kosteneinsparungen von über zehn Milliarden US-Dollar an. Das Institut plant eine strategische Neuausrichtung, die für Februar angekündigt ist. Trotz der aktuellen Verluste …