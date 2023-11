Hamburg (ots) -Spannende Verbrechen - ohne Mord und Totschlag: Der NDR Kultur Podcast "Kunstverbrechen" rollt in der zweiten Staffel wieder fünf neue Kunst-Krimis auf, diesmal auch auf internationalem Parkett.Vom 7. November an nehmen Torben Steenbuck und Lenore Lötsch ihre Hörerinnen und Hörer mit zu Reportereinsätzen in den Louvre und in Hinterzimmer auf verwinkelten Pariser Flohmärkten, wo mit Kunst und Antiquitäten gehandelt wird.Die beiden Hosts sind aber auch im NDR Sendegebiet unterwegs, zum Beispiel bei illegalen Schatzsuchen in Mecklenburg-Vorpommern oder zur Begutachtung bisher unveröffentlichter Beweismittel im Fall des Kirchenfälschers von Lübeck.Sie sprechen mit Expertinnen und Experten, etwa dem französischen Polizisten Paul Exbrayat, der mittlerweile bei Europol zu Kunstdelikten ermittelt. Zu Wort kommen auch eine Hehlerin sowie der Kunstberater Helge Achenbach, der u.a. wegen Betrugs eine Gefängnisstrafe absaß.Unterstützt wird das Team erneut von René Allonge vom LKA Berlin, einer von Deutschlands profiliertesten Ermittlern im Bereich Kunstdelikte.Die zweite Staffel startet mit einer Doppelfolge zum Diebstahl der Mona Lisa aus dem Louvre am 7. November exklusiv in der ARD-Audiothek, danach erscheint jeden zweiten Dienstag eine neue Doppelfolge.Übersicht über die Doppelfolgen· Der Diebstahl der Mona Lisa aus dem Louvre (7. November)· Die Himmelsscheibe von Nebra und ihre Raubgräber (21. November)· Der Kunstmarkt und der Betrug des Helge Achenbach (5. Dezember)· Der Skandal um den Kirchenfälscher Lothar Malskat (19. Dezember)· Die Jagd nach dem Spiderman-Kunstdieb von Paris (2. Januar 2024)Weitere Informationen unter NDR.de/kunstverbrechen.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.dewww.twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/5643150