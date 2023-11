FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS STARTS TEAM17 WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 355 PENCE - BERENBERG CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 80 (85) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES SHELL PRICE TARGET TO 3000 (2850) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RESUMES RENEWI WITH 'BUY' - TARGET 710 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 2750 (2950) PENCE - 'SELL' - HSBC CUTS BASIC MATERIALS TO 'UNDERWEIGHT' - HSBC RAISES CONSUMER STAPLES UND INDUSTRIALS TO 'OVERWEIGHT' - HSBC RAISES WATCHES OF SWITZERLAND TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 630 PENCE - INVESTEC CUTS ASOS TO 'HOLD' - PRICE TARGET 370 PENCE - JEFFERIES CUTS HIKMA PHARMA TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 1940 (2125) PENCE



