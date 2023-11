Die TUI-Aktie hat in den vergangenen zwei Wochen rund 20 Prozent zulegen können, doch nun ist die Aufwärtsbewegung etwas ins Stocken geraten. Der Kurs des Tourismuskonzerns ist in den letzten Tagen mehrfach an einem wichtigen Widerstandsbereich abgeprallt. Darauf sollten sich Anleger jetzt vorbereiten. Der GD50, welcher aktuell bei 5,152 Euro verläuft, war bereits in der Vergangenheit eine wichtige Marke für die TUI-Aktie. Auch das Hoch vom 18. Oktober bei 5,20 Euro steht dem Kurs aktuell im Weg.Bereits ...

Den vollständigen Artikel lesen ...