Die Mayr-Melnhof Karton AG (MM Gruppe) berichtet die Zahlen des 3. Quartals in einem schwierigen Marktumfeld. Der Umsatz ging im Jahresvergleich um 18 % zurück, die Margen erholten sich jedoch zumindest leicht gegenüber dem Vorquartal. Die Abteilung Karton & Papier erlitt im 3. Quartal einen starken Umsatzrückgang infolge niedrigerer Mengen und Preise und blieb weiterhin in der Verlustzone. Demgegenüber entwickelte sich die Verpackungsabteilung mit stabilen sequenziellen Umsätzen und verbesserten Margen gut und profitierte von der erfolgreichen Integration der jüngsten Akquisitionen im Pharmaverpackungsgeschäft. Insgesamt begegnet die MM Gruppe den herausfordernden Bedingungen weiterhin mit einem Kostensenkungs- und Liquiditätseinsparungsprogramm und zeigte im dritten Quartal ein starkes Working Capital Management. AlsterResearchs Analysten passen ihr Kursziel auf EUR 160,00 (zuvor EUR 170,00) an, um ihrer vorsichtigeren Einschätzung der Markterholung Rechnung zu tragen. KAUFEN.Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Mayr-Melnhof%20Karton%20AG





Die Top 3 Dividendenaktien 2024 In diesem Report stellen wir Ihnen 3 Top-Aktien aus dem Energie-Sektor vor, die Sie unbedingt auf Ihre Watchlist setzen müssen. Lassen Sie sich diese kostenlose Analyse nicht entgehen! Hier klicken