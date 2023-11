DJ Kartellamt erlaubt Bosch, Infineon und NXP Beteiligung TSMC-Fabrik

FRANKFURT (Dow Jones)--Die deutsche Wettbewerbsaufsicht hat keine Einwände gegen die Beteiligung von Bosch, Infineon und NXP an dem neuen Standort des taiwanischen Chipfertigers TSMC in Dresden. Wie das Bundeskartellamt mitteilte, hat es das Vorhaben der drei Unternehmen, jeweils 10 Prozent an der von TSMC gegründeten European Semiconductor Manufacturing Company (ESMC) zu erwerben, freigegeben. Die Taiwaner wollen bis 2027 eine 300-Millimeter-Fabrik bauen, um den schnell wachsenden Bedarf an Chips für Autohersteller und Industrie decken zu können.

"Dass auch Bosch, Infineon und NXP an der neuen TSMC-Halbleiterfabrik in Dresden beteiligt sein werden, ist nach unserer Prüfung voll im Einklang mit den fusionskontrollrechtlichen Vorgaben", sagte Kartellamtspräsident Andreas Mundt. "Die beihilfenrechtliche Bewertung der geplanten staatlichen Förderung der Neuansiedelung ist nicht Teil unseres Verfahrens."

November 07, 2023

