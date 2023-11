© Foto: Alastair Grant/AP/dpa



Nach einem soliden Quartalsbericht in der Vorwoche hat Berenberg sein Kursziel für den europäischen Öl-Riesen angehoben. Steht die Aktie vor einer Neubewertung?Analyst Henry Tarr überzeugt vor allem der angekündigte Aktienrückkauf von 3,5 Milliarden US-Dollar für das vierte Quartal. Gemeinsam mit der stabil bleibenden Dividende von 0,331 US-Dollar gibt das Unternehmen in diesem Jahr rund 23 Milliarden US-Dollar an die Aktionäre zurück. Lichtblick ist für den Analysten Shells starke Stellung auf dem globalen Markt für Flüsiggas (LNG), der in den kommenden beiden Jahren noch sehr eng bleiben dürfte. Projekte in Kanada, Katar und Nigeria versprechen zukünftiges Wachstum, während die …