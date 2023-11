NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Daimler Truck nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Der Nutzfahrzeughersteller habe die Konsensschätzungen verfehlt, schrieb Analyst Nick Housden am Dienstag in einer ersten Reaktion. Operativ sehe er zwar Fortschritte. Doch insbesondere der schwache Auftragseingang könnte die Aktie belasten./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2023 / 02:19 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2023 / 02:19 / EST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000DTR0CK8

