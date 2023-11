Original-Research: Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Unternehmen: Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG ISIN: DE0008041005



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: BUY

seit: 07.11.2023

Kursziel: EUR1,80

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Christian Orquera



First Berlin Equity Research has published a research update on Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG (ISIN: DE0008041005). Analyst Christian Orquera reiterated his BUY rating and maintained his EUR 1.80 price target.



Abstract:

DEWB has published its financial statement for H1/23. Overall results were roughly as expected. The company reported no revenues and EBIT of EUR-0.4m (FBe: EUR-0.5m; H1/22: EUR-0.5m). Interest expenses rose to EUR0.4m (FBe: EUR0.3m; H1/22: EUR0.2m) chiefly due to higher ST borrowings (H1/23: EUR8.1m vs YE/22: EUR5.2m). On 30 June, the company succeeded in refinancing the expiring EUR15m 4% 5-year bond with a new EUR6.6m 8% 5-year bond (2023/2028). As the company's credit line has much better terms than the bond, the company has now shifted part of its total debt to the credit line with its principal bank. DEWB's current credit limit amounts to EUR9.0m, so that the company still has financing scope of ~EUR0.9m. With this amount, operations can be financed for ~one year, during which time a holding exit should take place. The company is still guiding for an exit before YE23. The net result came in at EUR-0.8m (FBe: EUR-0.8m; H1/22: EUR-0.7m). According to management, apart from the two troubled neobrokers which show signs of recovery, the remaining companies from DEWB's investment portfolio have healthy operations and have performed satisfactorily despite the current challenging market environment: 1) DEWB's core investment LAIQON expanded its assets under management to EUR6bn and is on track to achieve break-even by the end of 2023, even without performance fees. Importantly, LAIQON recently entered into a memorandum of understanding for a cooperation agreement with Union Investment Group. A joint product using LAIQON/LAIC's AI-based asset management approach will be established for distribution by Union Investment among its customers in the cooperative financial network (Volks- und Raiffeisenbanken). This deal is a key milestone for LAIQON as Union Investment is one of Germany's largest asset managers; 2) Aifinyo maintained its profitable growth; 3) Neobroker Naga reported a third consecutive profitable quarter following restructuring; 4) Neobroker Nextmarkets received financial support from main investor Apeiron (Christian Angermayer) to continue operations and merged with the data analysis and indexing company ADRIX to strengthen its competitive position; and 5) private holdings Stableton and Cashlink are well financed. Based on unchanged estimates, we reiterate our Buy recommendation and price target of EUR1.80.



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG (ISIN: DE0008041005) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 1,80.



Zusammenfassung:

Die DEWB hat ihren Jahresabschluss für H1/23 veröffentlicht. Die Gesamtergebnisse entsprachen in etwa den Erwartungen. Das Unternehmen erzielte keinen Umsatz und ein EBIT von EUR0,4 Mio. (FBe: EUR0,5 Mio.; H1/22: EUR0,5 Mio.). Die Zinsaufwendungen stiegen auf EUR0,4 Mio. (FBe: EUR0,3 Mio.; H1/22: EUR0,2 Mio.), vor allem aufgrund höherer kurzfristiger Kredite (H1/23: EUR8,1 Mio. gegenüber JE/22: EUR5,2 Mio.). Am 30. Juni gelang es dem Unternehmen, die auslaufende 5-Jahres-Anleihe über EUR15 Mio. durch eine neue 5-Jahres-Anleihe (2023/2028) über EUR6,6 Mio. zu 8 % zu refinanzieren. Da die Kreditlinie des Unternehmens wesentlich günstigere Konditionen als die Anleihe aufweist, hat das Unternehmen nun einen Teil seiner Gesamtverschuldung in die Kreditlinie bei seiner Hausbank verlagert. Der aktuelle Kreditrahmen der DEWB beträgt EUR9,0 Mio., so dass das Unternehmen noch einen Finanzierungsspielraum von ~EUR0,9 Mio. hat. Mit diesem Betrag kann der Geschäftsbetrieb für ca. ein Jahr finanziert werden, bis dahin sollte ein Beteiligungsausstieg erfolgen. Das Unternehmen strebt weiterhin einen Exit vor Jahresende 2023 an. Das Nettoergebnis belief sich auf EUR-0,8 Mio. (FBe: EUR-0,8 Mio.; H1/22: EUR-0,7 Mio.). Abgesehen von den beiden in Schwierigkeiten geratenen Neobrokern, die Anzeichen einer Erholung zeigen, sind die übrigen Unternehmen des DEWB-Beteiligungsportfolios nach Einschätzung des Managements operativ gesund und haben sich trotz des derzeit schwierigen Marktumfelds zufriedenstellend entwickelt: 1) Das DEWB-Kerninvestment LAIQON hat sein verwaltetes Vermögen auf EUR6 Mrd. ausgebaut und ist auf dem besten Weg, bis Ende 2023 den Break-Even zu erreichen, auch ohne Performance Fees. LAIQON hat vor kurzem eine Absichtserklärung für eine Kooperationsvereinbarung mit der Union Investment Gruppe unterzeichnet. Ein gemeinsames Produkt, das die KI-basierte Fondsvermögensverwaltung von LAIQON/LAIC nutzt, wird für den Vertrieb durch Union Investment an die Kunden der genossenschaftlichen FinanzGruppe (Volks- und Raiffeisenbanken) entwickelt. Dieser Deal stellt einen wichtigen Meilenstein für LAIQON dar, da Union Investment einer der größten Vermögensverwalter Deutschlands ist; 2) Aifinyo konnte sein profitables Wachstum fortsetzen; 3) Neobroker Naga meldete sein drittes profitables Quartal in Folge nach Restrukturierungsmaßnahmen; 4) Neobroker Nextmarkets erhielt finanzielle Unterstützung von seinem Hauptinvestor Apeiron (Christian Angermayer), um den Geschäftsbetrieb fortzuführen und fusionierte mit dem Datenanalyse- und Indexierungsunternehmen ADRIX, um seine Wettbewerbsposition zu stärken; und 5) die privaten Beteiligungen Stableton und Cashlink sind gut finanziert. Auf der Grundlage unveränderter Schätzungen bekräftigen wir unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel von EUR1,80.



