Stärker als erwartet ausgefallene vorläufige Oktober-Daten riefen bei Westwing eine Anhebung der Prognose für das bereinigte EBITDA hervor. Das Unternehmen hob seinen Ausblick von zuvor EUR 4-13 Mio. auf EUR 13-19 Mio. an, während die Umsatzprognose in der oberen Hälfte der Spanne von EUR 390-440 Mio. (-9% bis +2% yoy) bestätigt wurde. Das Q2 2023 von Westwing zeigte bereits erste Anzeichen für eine Stabilisierung des Umsatzes und eine Verbesserung der Profitabilität, allerdings hatte Westwing damals eine deutliche Abschwächung der Profitabilität in H2 gegenüber H1 prognostiziert. AlsterResearch hob seine Gewinnschätzungen an, um die Anhebung der Prognosen widerzuspiegeln, und rechnet gleichzeitig mit einer nachhaltigen Entwicklung im GJ24 und GJ25. Eine weitergehende Anpassung des Modells steht bis zur Q3-Berichterstattung, die für den 9. November geplant ist, noch aus. Die Analysten von AlsterResearch erhöhen daher ihr Kursziel auf EUR 10,00 (zuvor: EUR 9,00) und stufen die Aktie von HALTEN auf KAUFEN hoch. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/Westwing%20Group%20AG





