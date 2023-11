Der Büroraum-Anbieter WeWork, der einst zu den wertvollsten Startups gehörte, hat einen Insolvenzantrag in den USA gestellt.New York - Der Büroraum-Anbieter WeWork, der einst zu den wertvollsten Startups gehörte, hat einen Insolvenzantrag in den USA gestellt. WeWork will sich neu aufstellen und dabei unter anderem das Angebot an Büroflächen verkleinern. Geldgeber, die hinter rund 92 Prozent der Schulden von WeWork stehen, hätten dem Plan zugestimmt, teilte das Unternehmen in der Nacht zum Dienstag mit.

