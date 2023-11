Die VR-Bank Bayern-Mitte hat sich an der Finanzierung des österreichischen Krypto-Startups 21Bitcoin beteiligt. Warum macht die Volksbank aus Ingolstadt das? Dass sich die sogenannten Genobanken, also die Volks- und Raiffeisenbanken in Deutschland, für den Kryptosektor interessieren, ist gar nicht so ungewöhnlich. Während der Sparkassensektor bei dem Thema zögerlich bleibt, planen die Volksbanken, langfristig ein eigenes Angebot zum Handel von Kryptowährungen ...

