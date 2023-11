NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat UBS nach Quartalszahlen der Schweizer Großbank auf "Outperform" mit einem Kursziel von 30 Franken belassen. Die Resultate, die den Beitrag der übernommenen Konkurrentin Credit Suisse beinhalteten, lägen dank niedrigerer Kosten über den Erwartungen, schrieb Analystin Anke Reingen am Dienstag in einer ersten Reaktion. Kurzfristig bedeuteten die Konjunkturunsicherheit und die Saisonalität der Geschäfte indes Gegenwind für die Gewinnentwicklung./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2023 / 02:20 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2023 / 02:20 / EST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

CH0244767585