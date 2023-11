Die meistgehandelten Produkte: Dax erneut schwächer, Microsoft mit neuem all-time-High

Am Aktienmarkt zeigt sich der DAX® im frühen Handel etwas schwächer, er eröffnete 0,34% tiefer zum Vortag bei 15.084,79 Punkten. Der DAX® erholte sich bis zum Mittag allerdings leicht und näherte sich der Marke vom Vortag von 15.135,70 Punkten an. Erneut haben enttäuschende Daten aus China dafür gesorgt, dass die Anleger heute eher zurückhaltend sind. Ein deutliches Schrumpfen der Außenhandelsdaten von China im Oktober führte zu einer schwachen Entwicklung der asiatischen Märkte und zu weiterer Unsicherheit am Markt. Der Hang-Seng-Index verlor als Folge 1,38% und fiel auf 17717,90 Punkte zurück.

Nach Angaben der EUWAX scheinen sich die Investoren unsicher zu sein in welche Richtung der Markt sich bewegen wird. Unter den an der EUWAX aktuell meistgehandelten Knock-Out-Produkten waren zwei Short-Produkte und zwei Long-Produkte auf den DAX®. Ein anderes Bild zeigt allerdings die Kategorie der Optionsscheine: Hier finden sich unter den TOP-5 der meistgehandelten Produkte drei Call-Optionsscheine auf den DAX®, was darauf hindeuten lässt, dass die Anleger von einer weiteren Erholung ausgehen. Desweiteren befindet sich eine Call-Option auf die Aktie der Micrsoft Corp. unter den meistgehandelten Produkten. Die Aktie der Microsoft Corp. hat im Verlauf des gestrigen Handelstag ein neues All-Time-High erzielt. Durch eine positive Einschätzung der Deutschen Telekom AG durch Analysten und einen weiteren Ausbau Ihrer Netze entlang der deutschen Autobahnen, scheinen Investoren positiv gestimmt zu sein. Unter den TOP-5-Produkten in der Kategorie der Optionsscheine und der Faktor-Optionsscheine befinden sich Produkte, welche auf einen Anstieg der Aktie spekulieren.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HC1XDW 6,36 15118,22 Punkte 14504,388886 Punkte 23,88 Open End DAX ® Call HC177T 18,01 15118,22 Punkte 13323,848408 Punkte 8,40 Open End DAX ® Put HC8YDT 10,01 15118,22 Punkte 16104,25818 Punkte 15,17 Open End DAX ® Put HC5W2J 21,90 15118,22 Punkte 17300,908488 Punkte 6,91 Open End NASDAQ-100 ® Put HC6VRQ 12,97 15154,926267 Punkte 16507,67641 Punkte 10,97 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 07.11.2023; 10:45 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HC9BRK 3,59 15099,59 Punkte 17000,00 Punkte 41,99 17.09.2024 DAX ® Call HD04GF 9,74 15099,59 Punkte 16000,00 Punkte 15,47 17.12.2024 DAX ® Call HC57S8 3,46 15099,59 Punkte 16400,00 Punkte 43,57 18.06.2024 Microsoft Corp. Call HB8E1M 4,60 357,115 USD 310,00 USD 7,29 13.12.2023 Deutsche Telekom AG Call HC9GWA 1,25 21,27 EUR 21,00 EUR 17,30 19.06.2024

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 07.11.2023; 10:56 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX ® Long HC07KU 5,24 15105,93 Punkte 14665,340455 Punkte 16 Open End DAX ® Long HC0556 9,69 15105,93 Punkte 14382,617174 Punkte 10 Open End Deutsche Telekom AG Long HB9D0A 3,90 21,2625 EUR 20,714648 EUR 10 Open End DAX ® Short HC292G 5,05 15105,93 Punkte 16398,391451 Punkte -6 Open End Rheinmetall AG Short HC4BZG 2,72 271,40 EUR 299,655351 EUR -5 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 07.11.2023; 11:13 Uhr

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!