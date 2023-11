Nun steigt auch die Nasa in die Welt der Streamingdienste ein: Noch diese Woche startet Nasa Plus. Dort wird es nicht nur Live-Übertragungen von Raketenstarts zu sehen geben. Der Streaminganbieter-Markt bekommt einen neuen Mitbewerber - und zwar einen besonderen. Die US-Raumfahrtorganisation Nasa hat Anfang dieser Woche verkündet, dass sie ihren Streamingdienst Nasa Plus am 8. November starten wird.AnzeigeAnzeige Der Plan: Kostenlos und ohne Werbung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...