© Foto: P.L. - unsplash.com



BYD favorisiert Ungarn als ersten Standort in Europa, schreibt die FAS. Sollte sich das Gerücht bewahrheiten, stünden Deutschlands Chancen in der Standortfrage aber immer noch sehr gut, meint Autoexperte Werner Olle.Der chinesische E-Autohersteller BYD will in Europa expandieren, so viel steht fest. Wo genau sich der chinesische E-Autohersteller nun aber niederlassen wird, darüber wird schon länger spekuliert. Medien berichteten zuletzt, BYD werde als ein möglicher Interessent für das von der Schließung bedrohte Ford-Werk in Saarlouis gehandelt. Nun jedoch die Kehrtwende: Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung schreibt, der chinesische E-Autobauer favorisiere Ungarn als ersten …