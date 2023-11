DJ MARKT USA/Wall Street mit neuen Zinssorgen etwas leichter erwartet

Die jüngste Gewinnserie der US-Börsen dürfte beendet sein. Am Dienstag zeichnen sich zur Eröffnung kleine Verluste ab; die Futures auf die großen Aktienindizes tendieren vorbörslich etwas leichter. Unter den Anlegern wüchsen Zweifel am Ende der Zinserhöhungen der US-Notenbank, heißt es aus dem Handel. Zum einen hat am Montag der Präsident der Federal Reserve Bank of Minneapolis, Neel Kashkari, gewarnt, dass es zu früh sei, den Sieg über die Inflation zu verkünden. Zum anderen hat am Dienstag die australische Notenbank (RBA) den Leitzins erhöht, weil sich der Inflationsdruck als überraschend hartnäckig erwiesen habe. Nach Meinung von Swissquote ist der RBA-Entscheid eine unsanfte Erinnerung daran, dass der Verzicht auf weitere Zinserhöhungen auch nach einem Stillhalten über vier Zinssitzungen hinweg keineswegs ausgemacht sei.

An Konjunkturdaten wird am Dienstag nur die Handelsbilanz des Monats September veröffentlicht. Geschäftszahlen wird unter anderem der Fahrdienstvermittler Uber vorlegen. Schon am Montag nach Börsenschluss hat Tripadvisor einen überraschend guten Drittquartalsausweis veröffentlicht. Die Aktie legt im vorbörslichen Handel um über 11 Prozent zu. Vimeo verbessern sich um gut 13 Prozent, nachdem die Video-Plattform im dritten Quartal überraschend in die Gewinnzone vorgestoßen ist. Verhalten positiv werden die Zahlen von Goodyear (+0,3%) aufgenommen.

Um rund 6 Prozent aufwärts geht es mit International Flavors & Fragrances (IFF). Der Duft- und Aromenhersteller hat eine Kooperationsvereinbarung mit Icahn Capital verlängert. Die Gesellschaft von Carl Icahn kann nun einen Direktkandidaten in das Board von IFF entsenden sowie einen Kandidaten, auf den sich beide Seiten einigen müssen.

November 07, 2023

