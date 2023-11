DJ POLITIK-BLOG/Umwelthilfe bemängelt "Hängepartie" zum Deutschlandticket

Umwelthilfe bemängelt "Hängepartie" zum Deutschlandticket

Die Deutsche Umwelthilfe hat das Ergebnis des Bund-Länder-Treffens zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und den Länderchefs zur Finanzierung des Deutschlandtickets im kommenden Jahr kritisiert. "Das Deutschlandticket ist bislang eines der wenigen guten Dinge, die die Bundesregierung in Sachen Verkehrswende zustande gebracht hat", sagte Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch. Scholz habe es aber erneut versäumt, echte Führungsstärke zu zeigen. "Er hätte gemeinsam mit den Ländern sicherstellen müssen, dass das Ticket zum Preis von 49 Euro auch weiterhin Bestand hat als wichtige Voraussetzung für den Umstieg auf Bahn, Bus und Tram", monierte Resch. Während für den Bau neuer Autobahnen Milliarden verschwendet und Kostensteigerungen problemlos hingenommen würden, erscheine die Finanzierung eines bezahlbaren 49-Euro-Tickets "nahezu utopisch".

Ökostrom-Verband: Beschleunigungspakt kann Ausbau der Erneuerbaren verbessern

Der von Bund und Ländern beschlossene Beschleunigungspakt hat nach Ansicht des Bundesverbands Erneuerbare Energie (BEE) das Potenzial, Besserung zu bringen bei den Planungs- und Genehmigungsverfahren im Windbereich. Das gelte auch für die Beschlüsse zur Regelung von Transporten, die ein starker Bremsklotz für den Windenergieausbau seien. "Der Pakt beinhaltet viele sinnvolle Maßnahmen, die den Ausbau der erneuerbaren Energien und der Netze beschleunigen werden. Es ist ein wichtiges Zeichen für die Branche, dass Bund und Länder hier gemeinsam an einem Strang ziehen", so BEE-Präsidentin Simone Peter. Auch im Wärmebereich seien die Vorschläge zu begrüßen. Denn die Geothermie könne mittel- bis langfristig bis zu 25 Prozent des deutschen Gesamtwärmebedarfs decken. Daher sei es richtig, dass Bund und Länder die Bedeutung der Geothermie erkannt hätten und sie in den Privilegierungstatbestand des Baugesetzbuchs aufnehmen wollten.

Merz fordert nach Bund-Länder-Einigung schnelle Gesetzgebung

CDU-Chef Friedrich Merz hat die Bundesregierung zur schnellen Umsetzung der Bund-Länder-Beschlüsse zur Migration aufgefordert. "Ich erwarte, dass diese Beschlüsse noch vor dem Jahresende eingebracht werden", sagte Merz. Nur dann könnten der Bundestag und die Länder im Bundesrat noch im Dezember abschließend zustimmen und die Beschlüsse zum 1. Januar 2024 in Kraft treten. Positiv wertete er, dass die Leistungen für länger in Deutschland lebende Asylbewerber gekürzt werden sollen und die höheren Bürgergeldleistungen erst nach dem 36. Monat und nicht wie aktuell nach dem 18. Monat gezahlt werden sollen. Merz sagte zudem, er teile nicht die Einschätzung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), dass die Beschlüsse "historisch" seien. Der Ergebnisse des Bund-Länder-Gipfels seien aber ein Schritt nach vorne. Entscheidend sei, dass die Zahl der Flüchtlinge reduziert würde. Kritisch bewertete er, dass die Bundesregierung am geplanten modernen Staatsbürgerschaftsrechts festhalten wolle.

DIHK: Beschleunigungspakt müssen schnell konkrete Gesetzesänderungen und Taten folgen

Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) hat an die Politik appelliert, nach der Einigung auf den Beschleunigungspakt diesen schnell in die Praxis umzusetzen. Verwaltungen müssten durch schnellere und verlässliche Entscheidungen die Unternehmen in ihrem Alltag spürbar entlasten. "Dann können sie im internationalen Wettbewerb und auch bei ihren Kunden zuhause künftig wieder besser punkten", sagte DIHK-Präsident Peter Adrian. "Nur wenn die Betriebe die Entlastungen im Alltag erleben, können sie wieder Zuversicht entwickeln und investieren. Das kann den Wirtschaftsstandort Deutschland aus der Krise bringen", so Adrian. Die Politik könne die Ernsthaftigkeit belegen, wenn sie die Beschlüsse nun auch in bereits laufende Gesetzgebungsverfahren integrierte, wie etwa in das Bundesimmissionsgesetz, in geplante EU-Verordnungen wie in das Wachstumschancengesetz. "Sonst besteht die Gefahr, dass aktuelle Regelungen wieder hinter die Beschlüsse zurückzufallen und die Wirtschaft weiter ausbremsen", warnte er.

BDEW: Deutschlandpakt muss nun rasch umgesetzt werden

Die Energiewirtschaft fordert nach der Bund-Länder-Einigung zur Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung eine schnelle Umsetzung des Beschlusses. "Der Deutschlandpakt kommt zur richtigen Zeit. Wir brauchen dringend mehr Tempo beim Ausbau der erneuerbaren Energien und beim korrespondierenden Netzausbau", erklärte Kerstin Andreae, Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW). "Um die Ausbauziele zu erreichen, ist eine Vervierfachung der Ausbaugeschwindigkeit bei Windenergieanlagen an Land sowie eine Verdreifachung des Photovoltaik-Ausbaus notwendig. Das kann die Branche nur stemmen, wenn Planungs- und Genehmigungsverfahren deutlich effizienter gestaltet werden und wir eine Gelingenshaltung bis in jede Amtsstube finden." Die Verständigung auf den sogenannten Deutschlandpakt sei ein klares Bekenntnis zur Energiewende und dokumentiere den eindeutigen Willen zu einer wirksamen Umsetzung. Wichtig sei nun, dass Bund und Länder ins Handeln kommen - Verfahren vereinfachen, zusätzliches Personal einstellen und Prozesse digitalisieren.

Wohnungswirtschaft lobt Einigung auf Beschleunigungspaket

Die deutsche Wohnungswirtschaft hat die Länder für die Einigung auf ein Paket zur Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung gelobt und erwartet positive Effekte auf die Kosten für den Wohnungsbau. "Es gibt Dinge, an die glaubt man ja schon fast gar nicht mehr und dennoch ist es geschehen: Die Einigung der 16 Bundesländer auf ein Beschleunigungspaket ist eine starke Erklärung, um aus der alles lähmenden Bürokratie einen großen Schritt herauszukommen", erklärte Axel Gedaschko, Präsident des Spitzenverbandes der Wohnungswirtschaft GdW. Die für eine Beschleunigung des Wohnungsbaus angedachten Punkte seien alle extrem sinnvoll. Weniger Planungs- und Genehmigungszeit bedeuteten auch weniger Kosten und damit geringere Mieten, so Gedaschko. Nun müssten allerdings auch 16 Landesparlamente diesen Willen der Länderchefs umsetzen.

Habeck: Einigung zur Migration legt wichtige Grundlagen

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat die Einigung von Bund und Ländern zur Migration positiv bewertet und sieht damit "wesentliche Entscheidungen" für eine breite politische Zusammenarbeit bei dem Thema getroffen. "Gut, dass es eine Verständigung von Bund und Ländern gibt. Der Deutschland-Pakt Migration legt wichtige Grundlagen, um angesichts der großen Herausforderungen der Migration handeln und konkrete Probleme lösen zu können", erklärte Habeck laut seinem Ministerium. Er knüpfe damit an die wichtigen Entscheidungen der Bundesregierung an. Es sei wichtig, dass hier alle demokratischen Parteien zusammenarbeiteten. "Das ist keine Selbstverständlichkeit und hart erarbeitet, aber mit dem Migrations-Pakt sind wesentliche Entscheidungen dafür getroffen", hob der Vizekanzler hervor.

