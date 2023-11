DJ MÄRKTE EUROPA/Etwas leichter - Telefonica will dt. Tochter zurück

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Aktienmärkten bröckeln die Kurse am Dienstagmittag noch etwas ab. Der DAX fällt um 0,4 Prozent auf 15.072 Punkte, der Euro-Stoxx-50 gibt um 0,5 Prozent auf 4.136 Punkte nach. Händler sprechen von niedrigen Umsätzen: "Die Marktteilnehmer wollen erst einmal sehen, ob die Erholung der vergangenen Woche nachhaltig ist", sagt ein Händler. Der Markt konzentriere sich auf ausgewählte Einzeltitel, auch weil die Berichtssaison weiterhin die Kurse macht. Hinzu kommt ein Übernahmeangebot für Telefonica Deutschland. Telefonica bietet den Aktionären von Telefonica Deutschland 2,35 Euro je Aktie. Dies entspreche einem Aufschlag von 37,6 Prozent zum Schlusskurs am Montag. Entsprechend fest zeigt sich die Aktie. Der Kurs des Mutterkonzerns verliert dagegen 1,7 Prozent. Am deutschen Markt verzeichnen nun auch United Internet sowie 1&1 und Freenet Kursgewinne.

Am Anleihemarkt kommen die Renditen wieder zurück. Die Inflationsrate in den Niederlanden hat ins Negative gedreht: "Ein weiteres klares Zeichen, dass die Zinserhöhungen in der Eurozone vorbei sind", so ein Marktteilnehmer. Er verweist aber auch auf fallende Ölpreise nach erneut schwachen Außenhandelsdaten aus China. Für etwas Verunsicherung sorgt dazu, dass die australische Notenbank den Leitzins erstmals seit Juli wieder erhöht hat - auf 4,35 von 4,10 Prozent. Der Schritt kam gleichwohl nicht gänzlich überraschend. "Die Inflation in Australien hat ihren Höhepunkt überschritten, ist aber immer noch zu hoch und erweist sich als hartnäckiger als noch vor einigen Monaten erwartet", erläuterte Notenbank-Gouverneurin Michele Bullock.

Am Devisenmarkt fällt der Austral-Dollar darauf zurück. Er war zuvor mit Spekulationen auf eine Zinserhöhung bereits gestiegen, so dass hier nun Gewinne mitgenommen werden. Der Euro kommt derweil zum US-Dollar leicht zurück auf rund 1,0670.

Bei den Einzelwerten sind die Blicke auf eine Flut von Quartalszahlen gerichtet, die an den beiden kommenden Tagen eher noch zunehmen wird. Deutlicher abwärts um 3,5 Prozent geht es nach dem Quartalsausweis für Daimler Truck. Hier hatten Experten beim Umsatz und beim bereinigten operativen Gewinn etwas mehr erwartet als das Unternehmen nun mitteilte. Der Kurse des Wettbewerbers Traton gibt um 1,9 Prozent nach.

Um 1 Prozent fallen Siemens Energy. Die Ratingagentur S&P hat die Bonität des Energietechnikkonzerns auf den Prüfstand gestellt - mit negativem Ausblick. Den Ratinganalysten zufolge wird Siemens Energy aufgrund der jüngsten Unternehmensnachrichten das bisherige Basisszenario der Ratingagentur verfehlen.

Die Deutsche Börse plant ein Aktienrückkaufprogramm über 300 Millionen Euro. Auf der anderen Seite sollen zukünftig nur noch 30 bis 40 Prozent des Gewinns ausgeschüttet werden nach bislang 40 bis 60 Prozent. Der Kurs liegt knapp im Minus.

Fraport überwindet Corona

Fraport steigen um 4 Prozent. Die Zahlen des Flughafenbetreibers sind umsatz-, besonders aber gewinnseitig stärker gestiegen als erwartet. Den Gewinn je Aktie konnte das Unternehmen mehr als verdoppeln auf 2,55 Euro von 1,24. Der Umsatz stieg um 20 Prozent auf 1,220 Milliarden Euro von 1,02 Milliarden.

Beim Großküchenausrüster Rational ist der Gewinn weniger zurückgegangen als von Analysten geschätzt. Rational steigen um 1,2 Prozent.

Evonik legen um 0,1 Prozent zu. Das Chemieunternehmen habe die Kosten im Griff, deswegen habe das bereinigte operative Ergebnis positiv überrascht, heißt es in ersten Einschätzungen der Quartalszahlen.

Manz und Westwing mit Kurssprüngen

In den hinteren Reihen springen Manz um 20 Prozent und Westwing um 16 Prozent an. Der Maschinenbauer Manz hat es in den ersten neun Monaten zurück in die Gewinnzone geschafft und der Möbelhändler Westwing hat die Gewinnprognose angehoben.

Kräftig nach oben um 3,3 Prozent geht es in Zürich für die UBS-Aktie. Die Großbank hat zwar wegen Aufwendungen im Zusammenhang mit der Integration der Credit Suisse im dritten Quartal einen überraschend hohen Verlust eingefahren. Bereinigt schrieb sie aber schwarze Zahlen. Laut den Analysten von Citi ist der Gewinn vor Steuern, ohne die Kosten für die Integration der Credit Suisse, deutlich höher ausgefallen als erwartet mit 844 Millionen Dollar.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.136,00 -0,5% -22,64 +9,0% Stoxx-50 3.863,81 -0,4% -13,73 +5,8% DAX 15.072,12 -0,4% -63,85 +8,3% MDAX 24.980,88 +0,3% 72,20 -0,5% TecDAX 2.951,74 +0,3% 9,23 +1,1% SDAX 12.675,54 -0,8% -98,13 +6,3% FTSE 7.411,86 -0,1% -5,90 -0,5% CAC 6.964,42 -0,7% -49,31 +7,6% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,69 -0,05 +0,12 US-Zehnjahresrendite 4,61 -0,03 +0,73 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:33 Mo, 17:25 % YTD EUR/USD 1,0666 -0,5% 1,0693 1,0742 -0,4% EUR/JPY 160,46 -0,2% 160,88 160,92 +14,3% EUR/CHF 0,9617 -0,2% 0,9632 0,9641 -2,8% EUR/GBP 0,8689 +0,1% 0,8685 0,8670 -1,8% USD/JPY 150,43 +0,3% 150,45 149,82 +14,7% GBP/USD 1,2275 -0,6% 1,2313 1,2389 +1,5% USD/CNH (Offshore) 7,2915 +0,1% 7,2902 7,2754 +5,3% Bitcoin BTC/USD 34.697,75 -1,2% 34.874,39 35.000,45 +109,0% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 79,60 80,82 -1,5% -1,22 +3,0% Brent/ICE 83,68 85,18 -1,8% -1,50 +2,5% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 46,125 45,13 +2,2% +0,99 -49,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.963,57 1.977,83 -0,7% -14,27 +7,7% Silber (Spot) 22,51 23,18 -2,9% -0,67 -6,1% Platin (Spot) 896,19 907,48 -1,2% -11,29 -16,1% Kupfer-Future 3,66 3,72 -1,6% -0,06 -3,9% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

