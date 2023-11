Die Zusagen für den zweiten Fonds übersteigen das Volumen von PSG Europe I deutlich, nachdem sowohl neue als auch bestehende Kommanditisten eine starke Nachfrage bekundet haben

In Verbindung mit der Fragmentierung des europäischen Markts bietet die fortschreitende Digitalisierung der Wirtschaft weiterhin erhebliche Investitionsmöglichkeiten im Softwaresektor

PSG verfügt über eines der größten Investitionsteams, das sich ausschließlich auf Investitionen in wachstumsstarke B2B-Softwareunternehmen konzentriert; es hat mehr als 130 Unternehmen unterstützt und über 470 Add-on-Akquisitionen in Europa, Nordamerika und Israel ermöglicht

PSG Equity ("PSG") ist eine führende Beteiligungsgesellschaft, die Partnerschaften mit Software- und technologiebasierten Dienstleistungsunternehmen in Europa, Nordamerika und Israel eingeht, um deren Wachstum zu beschleunigen. PSG gab heute den Abschluss von PSG Europe II ("PSGE II") bekannt, dem zweiten auf Europa fokussierten Fonds des Unternehmens, der mehr als 2,6 Mrd. EUR an Zusagen umfasst.

PSGE II, einer der größten, ausschließlich in europäische Softwareunternehmen investierte Growth-Equity-Fonds, hat das ursprüngliche Ziel von PSG übertroffen. Die erfolgreiche Mittelbeschaffung spiegelt die starke Unterstützung durch neue und bestehende Investoren weltweit wider, darunter staatliche Pensionsfonds, Staatsfonds, Family Offices und vermögende Privatpersonen. PSGE II liegt deutlich über dem Volumen des Vorgängerprogramms PSG Europe I, das im Januar 2021 mit Mittelbindungen in Höhe von mehr als 1,3 Mrd. EUR seinen Abschluss fand.

Peter Wilde, Chairman von PSG, sagte: "Wir sind dankbar für die Unterstützung, die unser zweiter europäischer Fonds sowohl von neuen als auch von bestehenden PSG-Kommanditisten erhalten hat. Die starke Nachfrage einer hochkarätigen und breit gefächerten Gruppe von Investoren aus aller Welt zeigt die Attraktivität des europäischen Softwaremarkts sowie die Stärke der PSG-Plattform und unseres Investitionsansatzes sowohl in Europa als auch in Nordamerika. Der erfolgreiche Abschluss unseres zweiten europäischen Fonds festigt unsere Position als einer der führenden europäischen Wachstumsinvestoren im Softwaresektor."

Marktchance: Digitalisierung der europäischen Wirtschaft

Europa stellt nach Nordamerika der zweitgrößte IT- und Softwaremarkt der Welt dar. Das Softwaresegment ist weiterhin eines der am schnellsten wachsenden Segmente des europäischen IT-Markts, angetrieben durch Innovationen wie die generative KI, und wird bis 2026 voraussichtlich ein Volumen von 309 Milliarden US-Dollar erreichen. Europas attraktiver Markt und der zunehmende Fokus der Investoren führen zu einem Aufholprozess bei der Finanzierung europäischer Technologieunternehmen im Vergleich zu den USA. Darüber hinaus werden Geschäftsprozesse in allen Branchen immer schneller digitalisiert, was einen wachsenden Markt für B2B-Softwareunternehmen schafft.

PSG sieht den europäischen Softwaresektor als stark zersplittert an, mit vielen Anbietern von qualitativ hochwertigen Punktlösungen, die sich oft entweder auf eine einzige Strategie oder ein einziges Land konzentrieren. Diese Marktdynamik bietet erhebliche Investitions- und Wachstumschancen für Unternehmen wie PSG, die über lokales Know-how und Beziehungen in ganz Europa verfügen, um die Vermittlung von Geschäftsabschlüssen zu unterstützen. Außerdem verfügt PSG über umfangreiche operative Supportkapazitäten und eine langjährige globale Erfolgsbilanz beim organischen sowie anorganischen Wachstum von B2B-Softwareunternehmen.

Mark Hastings, Chief Executive Officer bei PSG, erklärte: erklärte: "Mit PSGE II sind wir gut aufgestellt, um von den wachsenden Investitionsmöglichkeiten zu profitieren, die durch die fortschreitende Digitalisierung der europäischen Wirtschaft entstehen. Wir sehen erhebliche Investitionsmöglichkeiten, da Unternehmen jeder Größe und in allen Wirtschaftssektoren zunehmend Digitalisierungs- und Automatisierungstools einsetzen, um ihren Kundenservice zu verbessern, ihre Produktivität zu steigern und ihre Abläufe zu sichern."

PSG: Ein weltweit führender Software-Investor

Mit fast 200 Fachleuten in Europa, Nordamerika und Israel verfügt PSG über eines der größten globalen Teams, das sich ausschließlich auf Investitionen in B2B-Softwareunternehmen in der Wachstumsphase konzentriert, und ist einer der aktivsten Investoren in diesem Sektor in Europa. Der Erfolg des Unternehmens beruht zum Teil auf seiner Fähigkeit, seine globale Infrastruktur in den Bereichen Beschaffung, Betrieb und Geschäftsfunktionen zu nutzen und gleichzeitig eine lokale Präsenz und Kenntnis der Märkte, in denen es investiert, einzubringen.

Die Investitionsstrategie von PSG konzentriert sich auf die Entwicklung von Softwareunternehmen, die nur in einem Land und mit einem Produkt tätig sind, durch organisches und anorganisches Wachstum zu paneuropäischen Champions, die in mehreren Ländern und mit mehreren Produkten auf mehreren Märkten tätig sind und die globalen Wachstumsziele ihrer Portfoliounternehmen unterstützen. Aufgrund seiner Herkunft, seiner Ressourcen und seiner Erfolgsbilanz in den USA kann PSG ein starker Partner sein, der die Marktexpansion in Nordamerika unterstützt.

Dany Rammal, Managing Director und Head of Europe bei PSG, ergänzte: "Das enorme Wachstum, das wir seit unserer Gründung in Europa erlebt haben, ist ein Beweis für den Erfolg unserer Investitionsstrategie und für die Qualität und Tiefe unseres wachsenden Teams. Unsere grenzüberschreitende M&A-Expertise, unser lokales Know-how und unsere Beziehungen sowie die operative Unterstützung, die wir den Management-Teams bieten können, machen uns zum Partner der Wahl für ehrgeizige und innovative Gründer, die paneuropäische Software-Champions schaffen und international expandieren wollen, auch in Nordamerika. Wir werden unser globales Software-Know-how nutzen, um Investitionen in innovative Unternehmen zu beschleunigen, die Spitzentechnologien wie generative KI einsetzen, um Wachstum und Automatisierung unter anderem in den Bereichen Cybersecurity, Fintech, Zahlungsverkehr, vertikalisierte ERP- und CRM-Lösungen und Workforce Management voranzutreiben."

Das europäische Team von PSG, das 2019 gegründet wurde und aus 57 Fachleuten besteht, hat seinen Hauptsitz in London und weitere Büros in Paris und Madrid. Bis heute hat PSG mit den Übernahmen von Hostaway, Artur'in, Billwerk+, Hornetsecurity, Imaweb, Mapal Group, Nalanda Global, N2F, Nomentia, Powens, Rapid Data, Rodeo, Sellsy, Sesame, Signaturit, Skeepers, Sport Alliance, Tellent, Visualfabriq, Whoz, Zenchef und ZeroNorth 22 Plattform-Investitionen in Europa getätigt und mehr als 60 weitere Übernahmen mit Aktivitäten in 15 europäischen Ländern ermöglicht.

Über PSG Equity

PSG Equity ("PSG") ist eine Growth-Equity-Firma, die mit Software- und technologiebasierten Dienstleistungsunternehmen zusammenarbeitet. Sie hilft ihnen, transformatives Wachstum zu realisieren, strategische Chancen zu nutzen und starke Teams aufzubauen. PSG hat bereits über 130 Unternehmen unterstützt und mehr als 470 Add-on-Akquisitionen vermittelt. Das Growth-Equity-Unternehmen verfügt daher über umfangreiche Investmenterfahrung, tiefgreifendes Fachwissen in den Bereichen Software und Technologie und ist bereit mit den jeweiligen Managementteams umfassend zusammenzuarbeiten. PSG wurde 2014 gegründet und verfügt über Büros in Boston, Kansas City, London, Paris, Madrid und Tel Aviv. Weitere Informationen über PSG finden Sie unter www.psgequity.com.

