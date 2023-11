Die Feuerwehr von San Francisco sagt, der Einsatz autonomer Autos sei "russisches Roulette". Zudem ist er ungewöhnlich teuer. "Es ist, als würde man russisches Roulette spielen", das sagt die Leiterin der Feuerwehr von San Francisco, Jeanine Nicholson, in Bezug auf die autonomen Taxis in der Stadt. Sie berichtete CNBC, die Autos seien in Einsatzwagen und sogar in aktive Tatorte hineingefahren. "Es gab mehr als 75 Vorfälle", so Nicholson.AnzeigeAnzeige ...

