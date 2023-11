DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Produktion sinkt im September um 1,4 Prozent

Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands hat sich im September schwächer als erwartet entwickelt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, sank sie gegenüber dem Vormonat um 1,4 Prozent und lag um 3,7 (Vormonat: 1,9) Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Rückgang um 0,4 Prozent prognostiziert. Der für August gemeldete monatliche Produktionsrückgang von 0,2 Prozent wurde auf 0,1 Prozent revidiert.

Commerzbank: Produktion reagiert auf schwache Nachfrage

Die Commerzbank erklärt den neuerlichen Rückgang der deutschen Produktion damit, dass die Unternehmen zunehmend auf die schwache Nachfrage reagieren. "Da die massiven Zinserhöhungen der EZB und vieler anderer Zentralbanken die Nachfrage nach Industrieprodukten und Baudienstleistungen noch einige Zeit bremsen wird, dürfte die Produktion im produzierenden Gewerbe in den kommenden Monaten im Trend weiter fallen", erwartet Commerzbank-Ökonom Ralph Solveen. "Dies dürfte maßgeblich dazu beitragen, dass die deutsche Wirtschaft insgesamt auch im Winterhalbjahr leicht schrumpfen dürfte."

DIHK: Trendwende bei der Produktion nicht in Sicht

Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) hat sich besorgt über die jüngsten Produktionszahlen gezeigt. "Der Abwärtstrend bei der Industrieproduktion setzt sich fort", sagte DIHK-Konjunkturexperte Jupp Zenzen. Die Unternehmen müssten hohe Energiepreise, Zinsen und Arbeitskosten stemmen. Gleichzeitig verharrten Neuaufträge im Verarbeitenden Gewerbe auf einem niedrigen Stand. "Die Industrie lebt derzeit von der Substanz in ihren Auftragsbüchern. Eine Trendwende bei der Produktion ist noch nicht in Sicht", betonte der Ökonom.

Eurozone-Erzeugerpreise steigen im September um 0,5 Prozent

Die Erzeugerpreise der Industrie in der Eurozone sind im September gestiegen. Die Preise auf der Erzeugerstufe erhöhten sich im Vergleich zum Vormonat um 0,5 Prozent, wie die Statistikbehörde Eurostat berichtete. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg um 0,6 Prozent erwartet. Im Jahresvergleich lagen die Erzeugerpreise allerdings um 12,4 Prozent niedriger. Die Prognose von Volkswirten hatte auf ein Minus von 12,5 Prozent gelautet.

IfW: Weltweiter Handel legt deutlich zu

Der Welthandel zeigt sich im Oktober nach schwachen Vormonaten deutlich aufwärtsgerichtet. Das jüngste Datenupdate des Kiel Trade Indicator weist für den Welthandel im Oktober im Vergleich zum Vormonat preis- und saisonbereinigt einen deutlichen Anstieg von 2 Prozent aus, wie das Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW) bekanntgab. Einen ähnlich starken Zuwachs habe es zuletzt im März gegeben. Getragen werde der Aufschwung insbesondere auch von den Mitgliedsländern der Europäischen Union, wo die Wirtschaftsleistung zuletzt leicht geschrumpft war.

DIHK: Licht und Schatten im internationalen Geschäft

Die deutschen Unternehmen spüren nach einer Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) aktuell auch an ihren internationalen Standorten eine insgesamt abgekühlte Konjunktur. Trotz der damit verbundenen Herausforderungen bauten sie ihr weltweites Engagement derzeit jedoch in vielen Märkten aus. "Wir erleben gerade eine sehr intensive Phase mit viel Licht und viel Schatten im internationalen Geschäft", sagte DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier bei der Vorstellung des AHK World Business Outlook für Herbst 2023.

Habeck: Einigung zur Migration legt wichtige Grundlagen

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat die Einigung von Bund und Ländern zur Migration positiv bewertet und sieht damit "wesentliche Entscheidungen" für eine breite politische Zusammenarbeit bei dem Thema getroffen. "Gut, dass es eine Verständigung von Bund und Ländern gibt. Der Deutschland-Pakt Migration legt wichtige Grundlagen, um angesichts der großen Herausforderungen der Migration handeln und konkrete Probleme lösen zu können", erklärte Habeck laut seinem Ministerium.

Gespaltene Reaktionen zum Deutschlandticket

Nachdem Bund und Länder bei der Ministerpräsidentenkonferenz das weitere Vorgehen zur Finanzierung des Deutschlandtickets vereinbart haben, zeigt sich Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) zufrieden, während der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) harte Kritik übt. Nach der Vereinbarung von Bund und Ländern sollen nicht verbrauchte Mittel aus diesem Jahr 2024 zum Ausgleich finanzieller Nachteile bei den Verkehrsunternehmen eingesetzt werden.

BDEW: Deutschlandpakt muss nun rasch umgesetzt werden

Die Energiewirtschaft fordert nach der Bund-Länder-Einigung zur Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung eine schnelle Umsetzung des Beschlusses. "Der Deutschlandpakt kommt zur richtigen Zeit. Wir brauchen dringend mehr Tempo beim Ausbau der erneuerbaren Energien und beim korrespondierenden Netzausbau", erklärte Kerstin Andreae, Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW). "Um die Ausbauziele zu erreichen, ist eine Vervierfachung der Ausbaugeschwindigkeit bei Windenergieanlagen an Land sowie eine Verdreifachung des Photovoltaik-Ausbaus notwendig.

IWH: Viertes Quartal beginnt mit Anstieg der Insolvenzzahlen

Die Zahl der Insolvenzen von Personen- und Kapitalgesellschaften ist im Oktober nach Berechnungen des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) leicht gestiegen und lag erneut deutlich über dem Niveau vor der Corona-Pandemie. Für die kommenden Monate rechnet das Institut nach eigenen Angaben wieder mit erheblich steigenden Insolvenzzahlen.

EU will ausländischen Einfluss auf Wahlen begrenzen

Die Europäische Union will ausländische Einflussnahme auf Wahlen begrenzen. Das Europaparlament und die Mitgliedsländer einigten sich am Montagabend im Grundsatz auf einen Gesetzentwurf zu politischer Werbung, der ab 2025 greifen könnte. Danach soll es Akteuren außerhalb der EU untersagt werden, drei Monate vor einer Wahl oder einem Referendum politische Werbung in Europa zu finanzieren.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweiz/SNB: Währungsreserven Okt 657,756 Mrd CHF

Schweiz/SNB: Währungsreserven betrugen im Sep 678,287 Mrd CHF

