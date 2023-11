Vertex wird der erste Shopify Tax Platform Partner, der sich direkt in die Shopify Plattform integriert und die Berechnung globaler indirekter Steuern für Unternehmen automatisiert.

KING OF PRUSSIA, Pennsylvania, Nov. 07, 2023(NASDAQ:VERX) ("Vertex" oder das "Unternehmen"), ein globaler Anbieter von Steuertechnologielösungen, hat heute seine Partnerschaft mit Shopify Inc. (NYSE, TSX: SHOP), einem Anbieter wichtiger Internet-Infrastrukturen für den Handel, bekanntgegeben.



Diese Partnerschaft ermöglicht es Unternehmen, die die Shopify Tax Platform für Business-to-Business (B2B)- und Business-to-Consumer (B2C)-Verkäufe nutzen, die Steuerberechnung und -einhaltung auf globaler Ebene zu automatisieren. Die SaaS-basierte Lösung beseitigt Hindernisse für das Wachstum des Handels und beschleunigt den Transaktionsprozess, indem sie die manuelle Aktualisierung komplexer Steuersätze und Regeln für mehr als 195 Länder, einschließlich der Umsatzsteuer, Sales & Use Tax und weitere indirekte Steuern, überflüssig macht.

Als erster globaler Steuertechnologiepartner, der der Shopify Tax Partner Platform beitritt, bietet Vertex wachsenden Unternehmen eine einzige, einheitliche globale Lösung, um die Komplexität der grenzüberschreitenden indirekten Steuern zu rationalisieren.

"Unser Ziel ist es, Unternehmen bei der Umgestaltung ihrer Geschäftsabläufe zu unterstützen, um ein einheitliches Handelserlebnis zu schaffen", so Chris Jones, Chief Commercial Officer von Vertex. "Mit der Integration von Vertex-Lösungen können Einzelhandelsunternehmen, die Shopify nutzen, sicherstellen, dass die Steuer genau und konsistent angewendet wird, unabhängig davon, wie, wann und wo ihre Kunden Transaktionen tätigen."

Die Partnerschaft von Vertex mit Shopify kommt zu einem Zeitpunkt, an dem das führende Handelsunternehmen seine Produktinnovationen auf dem Unternehmensmarkt weiter vorantreibt. Shopify ist für 10 % des E-Commerce in den USA verantwortlich und wurde kürzlich im Gartner®Magic Quadrant in Digital Commerce 2023, der führenden Ressource für Entscheidungsträger im Unternehmenshandel, als Leader ausgezeichnet und erhielt die höchste Bewertung für die Fähigkeit zur Umsetzung.

"Indem wir Vertex als Shopify Tax Platform Partner willkommen heißen, gehen wir die einzigartigen Komplexitäten des Verkaufs über mehrere globale Steuerhoheitsgebiete und in Nischenkategorien mit einem Service an, der flexibel genug ist, um mit Unternehmen zu wachsen", so Bobby Morrison, Chief Revenue Officer bei Shopify. "Gemeinsam erweitern Vertex und Shopify den Wert, den wir für Einzelhändler bieten, indem sie Unternehmen in die Lage versetzen, vertrauensvoll Transaktionen zu tätigen, einzuhalten und zu skalieren."

Weitere Informationen über die Vertex-Integration in Shopify finden Sie unter https://www.vertexinc.com/partners/shopify.

Über Vertex

Vertex ist ein weltweit führender Anbieter von Software und Lösungen für indirekte Steuern. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die zuverlässigste Steuertechnologie bereitzustellen, mit der globale Unternehmen mit Zuversicht Transaktionen durchführen, Vorschriften einhalten und wachsen können. Vertex bietet Lösungen, die hinsichtlich der wichtigsten Bereiche der indirekten Steuern, einschließlich Umsatz- und Verbrauchssteuern, Mehrwertsteuer und Lohnsteuer, auf bestimmte Branchen zugeschnitten werden können. Vertex hat seinen Hauptsitz in Nordamerika und betreibt Niederlassungen in Südamerika und Europa. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und betreut Unternehmen auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.vertexinc.comoder folgen Sie uns auf Twitterund LinkedIn.

Über Shopify

Shopify ist das führende globale Handelsunternehmen, das eine grundlegende Internet-Infrastruktur für den Handel bereitstellt und zuverlässige Tools für die Gründung, Skalierung, Vermarktung und den Betrieb eines Einzelhandelsunternehmens jeder Größe bietet. Shopify macht den Handel für alle besser, mit einer Plattform und Services, die auf Geschwindigkeit, Anpassbarkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit ausgelegt sind und gleichzeitig ein besseres Einkaufserlebnis für Kunden bieten - online, im Geschäft und überall dazwischen. Shopify unterstützt Millionen von Unternehmen in mehr als 175 Ländern und wird von Marken wie Mattel, Gymshark, Heinz, FTD, Netflix, Kylie Cosmetics, SKIMS, Supreme und vielen anderen genutzt. Weitere Informationen finden Sie unter www.shopify.com.

COPYRIGHT © 2023 VERTEX, INC. ALLE RECHTE VORBEHALTEN. DIE HIERIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN DIENEN NUR ZU INFORMATIONSZWECKEN, KÖNNEN SICH IN ZUKUNFT JEDERZEIT ÄNDERN UND STELLEN KEINE RECHTLICHE ODER STEUERLICHE BERATUNG DAR. DIE INFORMATIONEN ÜBER DIE PRODUKTAUSRICHTUNG UND DIE MÖGLICHE ROADMAP SIND KEINE GARANTIEN, DÜRFEN NICHT IN EINEN VERTRAG AUFGENOMMEN WERDEN UND STELLEN KEINE VERPFLICHTUNG ZUR LIEFERUNG VON MATERIAL, CODE ODER FUNKTIONEN DAR. DIESE INFORMATIONEN SOLLTEN NICHT ALS GRUNDLAGE FÜR KAUF-, RECHTS- ODER STEUERENTSCHEIDUNGEN HERANGEZOGEN WERDEN. DIE ENTWICKLUNG, FREIGABE UND ZEITPLANUNG VON MERKMALEN ODER FUNKTIONEN, DIE FÜR DIE PRODUKTE VON VERTEX BESCHRIEBEN WERDEN, LIEGEN IM ALLEINIGEN ERMESSEN VON VERTEX, INC. ALLE AUSSAGEN IN DIESER VERÖFFENTLICHUNG, DIE KEINE HISTORISCHEN FAKTEN SIND, SIND ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN IM SINNE DES U.S. PRIVATE SECURITIES LITIGATION REFORM ACT VON 1995. ALLE ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN UNTERLIEGEN VERSCHIEDENEN RISIKEN UND UNGEWISSHEITEN, DIE IN DEN VON VERTEX BEI DER U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION ("SEC") EINGEREICHTEN INFORMATIONEN BESCHRIEBEN SIND UND DIE DAZU FÜHREN KÖNNEN, DASS DIE TATSÄCHLICHEN ERGEBNISSE WESENTLICH VON DEN ERWARTUNGEN ABWEICHEN. VERTEX WARNT DIE LESERINNEN UND LESER DAVOR, SICH ZU SEHR AUF DIESE ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN ZU VERLASSEN, ZU DEREN AKTUALISIERUNG VERTEX NICHT VERPFLICHTET IST.

Vertex - Kontakt:

Rachel Litcofsky

Vertex, Inc.

mediainquiries@vertexinc.com

Kontakt für Investor Relations:

Joe Crivelli

Vertex, Inc.

ir@vertexinc.com