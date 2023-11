München (ots) -- Kostenloser Service Intelligent Octopus erstellt individuellen Ladeplan für E-Autos- Aufladen zahlt sich aus: bis zu 360 Euro jährlich für smarte Ladevorgänge sichern- Steuerung mit der Octopus Energy AppIntelligentes Laden leicht gemacht: Octopus Energy startet mit Intelligent Octopus einen neuen und kostenlosen Service für alle Kundinnen und Kunden mit E-Auto. Nach Eingabe der Ladepräferenzen übernimmt Intelligent Octopus die Erstellung eines optimierten Ladeplans. Ein Service, der sich auszahlen kann: bis zu 360 Euro Ersparnis sind im Jahr möglich. Die Steuerung erfolgt dabei über die Octopus Energy App.Wie funktioniert Intelligent Octopus?Stromkundinnen und -kunden von Octopus Energy können pro Kundenkonto ein E-Auto für Intelligent Octopus registrieren und in der Octopus Energy App verwalten. Einmalig muss die Ladepräferenz eingestellt werden. Bei jedem Ladevorgang verbindet sich nun Intelligent Octopus mit dem Elektroauto und erstellt einen individuell angepassten Ladeplan. Dabei orientiert sich der Service an den aktuellen Börsenstrompreisen und am Anteil von Grünstrom im Netz, um so grün wie möglich und so schnell wie nötig zu laden. Wer sein Auto früher als gedacht benötigt, kann über die Octopus Energy App das Ladeziel jederzeit anpassen. Ein Smart Meter ist für die Nutzung von Intelligent Octopus nicht zwingend notwendig.Welche Ersparnis ist möglich?Kundinnen und Kunden, die monatlich mindestens fünf smarte Ladevorgänge von Intelligent Octopus durchführen lassen, erhalten eine Gutschrift von zehn Euro pro Monat auf ihre Stromrechnung - was bereits dem Preis einer Ladung für einen Kleinwagen entspricht. Für alle Smart Meter Nutzerinnen und Nutzer sind sogar 360 Euro pro Jahr möglich. Intelligent Octopus ist mit allen aktuellen Octopus Energy Tarifen kombinierbar, mit Ausnahme des Octopus Go-Tarifs, da hierfür zwingend ein Smart Meter notwendig ist und neben dem Laden des E-Autos auch weitere Stromabnehmer zeitgleich bedient werden können. Aktuell ist der Service von Intelligent Octopus auf ein Fahrzeug pro Haushalt limitiert und mit den Modellen der Marken Audi, BMW, Cupra, Mini, Porsche, Seat, Skoda, Tesla und Volkswagen kombinierbar. Laufend werden E-Fahrzeuge von weiteren Herstellern freigeschaltet, sowie Intelligent Octopus als Service kontinuierlich verbessert und weiterentwickelt.Bastian Gierull, CEO von Octopus Energy Germany: "Der Hintergedanke ist einfach: E-Autos intelligent zu laden ist nicht nur gut für die Energiewende, sondern auch wirtschaftlich sinnvoll. Deshalb bezahlen wir unsere Kundinnen und Kunden in Zukunft, wenn wir ihre Ladevorgänge optimieren dürfen. Dafür werden wir Intelligent Octopus kontinuierlich weiterentwickeln und verbessern."Über Octopus EnergyOctopus Energy wurde 2016 mit der Vision gegründet, die Energiewende weltweit mithilfe von Technologie zu beschleunigen und schnellstmöglich einen großen, grünen Fußabdruck zu hinterlassen. Der mehrfach ausgezeichnete Anbieter erneuerbarer Energien und EnerTech-Player ist das am schnellsten wachsende Privatunternehmen Großbritanniens und versorgt mittlerweile mehr als fünf Millionen Kunden weltweit. Die Octopus Energy Group hat eine Bewertung von 5 Milliarden Euro. Im Zentrum des Erfolgs steht Kraken, eine inhouse entwickelte Technologieplattform, die mithilfe von künstlicher Intelligenz einen Großteil der Energieversorgungskette automatisiert und damit hervorragenden Kundenservice und Betriebseffizienz ermöglicht. Über Lizenzverträge erhalten auch andere Energieversorger Zugang, sodass weltweit rund 30 Millionen Energiekonten über die Plattform versorgt werden. Seit 2020 ist Octopus als erstes Tech-Unternehmen unter den Energieversorgern in Deutschland aktiv und weltweit in 15 Ländern operativ. Weitere Informationen unter: www.octopusenergy.de (http://www.octopusenergy.de/)Pressekontakt:Verena KöckSenior PR & Communications Manager+49 176 1698 6715verena.koeck@octoenergy.comOriginal-Content von: Octopus Energy Germany GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158457/5643406