Neue Kryptowährungen mit Potenzial: 5 Coins, die stärker als Solana & XRP steigen könnten

Solana und XRP waren zuletzt die besten Altcoins im hochkapitalisierten Marktsegment. Obgleich es heute Gewinnmitnahmen gibt, stehen für SOL & XRP zweistellige Kursgewinne in der vergangenen Woche zu Buche. Dennoch können Anleger ein Portfolio durchaus weiter diversifizieren und sogar risikoaffiner aufstellen.

Neue Kryptowährungen bieten aufgrund ihrer geringen Marktkapitalisierung und hohen Volatilität das Potenzial für überdurchschnittliche Renditen, besonders in Phasen, in denen Risikobereitschaft wieder zunimmt. Investoren, die bereit sind, erhöhte Risiken einzugehen, könnten von frühzeitigen Investments profitieren, da diese Projekte bei positiver Marktstimmung und wachsendem Interesse oft rapide Wertsteigerungen erfahren. Aktuell schalten viele Marktteilnehmer wieder in den Risk-on-Modus. Das Marktsentiment wird bullischer.

Werfen wir also den Blick auf fünf neue Kryptowährungen mit Potenzial, die jetzt stärker als SOL & XRP steigen könnten.

Bitcoin ETF Token

Ein neues Krypto-Projekt, das den bevorstehenden Bitcoin-Spot-ETF thematisiert, könnte in der Community schnell viral gehen, da es den Nerv des Marktes trifft. Mit der weit verbreiteten Erwartung, dass der Bitcoin-Spot-ETF innerhalb der nächsten 60 Tage genehmigt wird, ist das Interesse an institutionellen Investitionen und deren potenziellem Einfluss auf den Bitcoin-Preis enorm. Ein Projekt, das diese Dynamik aufgreift, kann wohl unmittelbar Aufmerksamkeit erregen und durch die Assoziation mit dem ETF-Hype eine schnelle Verbreitung erfahren.

Erst gestern startete der Presale des neuen Bitcoin ETF Token - es handelt sich bei BTCETF somit um einen brandneuen Coin. Dieser soll der Community Gewinne bringen, indem diese gemeinsam den bevorstehenden Launch eines Bitcoin-ETFs feiert. Attraktive Staking-Renditen, Token-Burning und vielseitige Infos zum potenziellen Spot-ETFs prägen das Projekt. Zugleich wird der Bitcoin ETF Token auch im Zusammenhang mit den fundamentalen Entwicklungen stehen. Wenn der ETF bewilligt wird, das Handelsvolumen steigt oder bestimmte Preisschwellen erreicht, verändern sich Tokenomics und Burning-Programm zum Bullischen. Mit viel Spaß und Renditechancen macht der Bitcoin ETF Token damit das zentrale Narrativ des aktuellen Bullenmarkts greifbar.

Bitcoin Minetrix

Wenn eine neue Kryptowährung das Bitcoin-Mining für Privatanleger wieder rentabel machen möchte, könnte dieses inmitten steigender Hashraten und Difficulty ein starkes Interesse wecken. Da private Miner mit den bestehenden Herausforderungen zu kämpfen haben, würde eine Lösung, die die Komplexität verringert und Effizienz steigert, eine lukrative Marktlücke füllen. Dies könnte dann zu einem massiven Kapitalzufluss führen.

Bitcoin Minetrix setzt nun auf ein dezentralisiertes und tokenisiertes Bitcoin-Cloud-Mining, das auf der Ethereum-Blockchain abgebildet wird. Einfach und intuitiv können private Anleger nun wieder Bitcoins via Bitcoin Minetrix minen. Da der Preis im Presale kontinuierlich steigt, können die Anleger mit einem frühen Einstieg die maximalen Buchgewinne aufbauen.

Meme Kombat

Meme-Coins faszinieren weiterhin mit ihrem Potenzial für rasante Kursgewinne. Das neue Projekt Meme Kombat nutzt diesen Trend und vereint berühmte Meme-Charaktere wie DOGE und SHIB in einem kampfbasierten Ökosystem. Die Fans können ihre Lieblings-Memes in einer Arena kämpfen sehen, was das Engagement und den Gemeinschaftssinn stärkt. Diese neuartige Verschmelzung könnte zusätzliche Dynamik in den Markt bringen und für beträchtliches Kurspotenzial sorgen. Bis dato wurden schon rund 1,3 Millionen $ investiert - Tendenz steigend.

Zugleich vereint Meme Kombat untypisch für einen Meme-Coin das attraktive Wertsteigerungspotenzial mit passivem Einkommen. Denn anders als bei DOGE, PEPE & Co. können die Halter der MK Token beim Staking eine attraktive Rendite erzielen (aktuell 112 % APY) und im Bet-to-Earn-Ökosystem weitere Belohnungen sammeln.

TG.Casino

Die Krypto-Adoption ist ein kritischer Faktor für die nachhaltige Entwicklung einzelner Projekte. Schon häufig scheiterte eine eigentlich gute Idee an der fehlenden Nachfrage oder Durchdringung traditioneller Sektoren. Projekte wie Telegram Bot Token könnten hier einen Wendepunkt markieren. Durch die Integration in eine weit verbreitete Messenger-App wie Telegram, erleichtern sie den Zugang zur Kryptowelt. Diese Token ermöglichen alltägliche Anwendungen wie Online-Glücksspiel in Krypto-Casinos direkt über die App. Solche Anwendungen bieten eine einfache und gewohnte Schnittstelle für den Einstieg in die Welt der Kryptowährungen und könnten dadurch die breite Akzeptanz von Kryptos entscheidend vorantreiben.

Beispielsweise können Anleger & Gamer bei TG.Casino ohne KYC-Verifizierung direkt über die Telegram-App an einem lizenzierten Krypto-Casino teilhaben. Mit dreistelligen Staking-Renditen und einer deflationären Tokenomics wirken auch die fundamentalen Daten stimmig, womit sich ein Blick auf TGC im November 2023 anbieten dürfte.

Wall Street Memes

Wall Street Memes erlebte einen viralen Presale, der rund 30 Millionen $ einbrachte. Mit einer Community von 1,1 Millionen Followern ist der Meme-Coin überaus wettbewerbsfähig. Zuletzt gelang dann auch noch eine fundamentale Weiterentwicklung. Somit dürfte Wall Street Memes nach kräftigen Gewinnmitnahmen und einer erfolgreichen Bodenbildung für Anleger spannend sein, die das Aufwärtspotenzial neuer Kryptowährungen suchen.

Denn bei Wall Street Memes entstand ein Krypto-Casino, das via Telegram erreichbar ist und zugleich WSM-Haltern mannigfaltige Vorteile bietet. Token-Burning, Staking-Rewards und weitere geplante Projekte bringen dem WSM Coin einen intrinsischen Wert. Wer sich für eine Kombination aus Meme-Coin und Utility Token im November 2023 interessiert, könnte auch einen Blick auf den neuen WSM Coin werfen.

