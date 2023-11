Darmstadt (ots) -Das Schulzentrum Marienhöhe in Darmstadt ist mehr als eine Schule: es ist ein Ort, an dem Bildung, Individualität und Engagement im Mittelpunkt stehen. Im Gegensatz zum bundesweiten Durchschnitt, in dem die Klassen oft bis zu 30 Schülerinnen und Schüler haben, zeichnet sich das Schulzentrum Marienhöhe durch kleine Klassen bis maximal 24 Schülerinnen und Schülern aus. Das Motto des Schulzentrums "Eine Schule fürs Leben" spiegelt sich in allen Aspekten des schulischen Lebens wider."15 Kinder und du!" - Dies ist keine Matheaufgabe, sondern die Anzahl der Kinder in den fünften Klassen ab dem Schuljahr 2024/2025. Das Schulzentrum Marienhöhe startet mit drei Klassen am Gymnasium und einer Klasse in der Realschule. Ab der sechsten Klasse werden kontinuierlich weitere Schülerinnen und Schüler aufgenommen, bis in der zehnten Klasse die Maximalanzahl von 24 Schülerinnen und Schülern erreicht ist.Ein weiteres Beispiel für den innovativen Geist am Schulzentrum Marienhöhe ist die Realschule, die im aktuellen Schuljahr mit einer spannenden Neuerung gestartet ist: In der fünften Klasse lernen die Schülerinnen und Schüler in den Hauptfächern Mathe, Deutsch und Englisch im eigenen Tempo.Lernen im eigenen Tempo - Was bedeutet das konkret?Im sogenannten "Lernbüro" bearbeiten die Kinder selbstständig das für sie zusammengestellte Material. Am Ende jeder Themeneinheit legen sie einen "Könnensbeweis" ab, sobald sie sich bereit dazu fühlen. Diese werden individuell und nicht im Klassenverbund geschrieben. Die Lehrkraft steht den Kindern bei Fragen zur Seite. Merkt die Lehrkraft, dass ein Thema Schwierigkeiten bereitet, gibt es eine ausführliche Erklärung im Plenum.Anstelle von Mathe, Deutsch und Englisch erscheint im Stundenplan die Bezeichnung "Lernband". Die Kinder entscheiden selbst, was sie wann bearbeiten. Jede Woche legen sie in einem Plan fest, welche Schwerpunkte gesetzt werden. Diese Wochenpläne werden gemeinsam mit der Lehrkraft reflektiert, um zu schauen, ob die Zielsetzungen umgesetzt wurden. Wurden sie das nicht, wird ebenfalls mit der Lehrkraft nachgedacht, woran es gelegen hat.Auch Pausen werden selbstständig eingelegt. Das Arbeitstempo wird den eigenen Bedürfnissen angepasst, und die Sozialform des Arbeitens wird weitgehend frei gewählt. Die Kinder entscheiden morgens per Einwahl, ob sie im Lernbüro in Einzelarbeit oder im Gruppenarbeitsraum in Kleingruppen arbeiten.Die Rückmeldungen von Kindern und Eltern sind bisher sehr positiv. "Mein Sohn freut sich abends schon auf den nächsten Schultag, das hatten wir noch nie", so eine Mutter aus der Klasse 5. Diese innovative Lernmethode bietet den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, ihr eigenes Lerntempo zu bestimmen, wodurch sie motivierter und selbstbestimmter lernen können.Das Schulzentrum Marienhöhe steht im regen Austausch mit der Erich Kästner Schule in Darmstadt. Die integrierte Gesamtschule geht diesen Weg schon länger und hat sehr gute Erfahrungen gemacht.Am Schulzentrum Marienhöhe begleiten engagierte Lehrkräfte die Schülerinnen und Schüler mit innovativen Lehrmethoden auf ihrem Bildungsweg. Es ist eine Schule, die nicht nur Wissen vermittelt, sondern auch die Fähigkeiten und die Motivation fördert, die die Schülerinnen und Schüler für ein erfolgreiches und erfülltes Leben benötigen. Das Schulzentrum Marienhöhe ist ein Ort, an dem Schülerinnen und Schüler eine exzellente Ausbildung erhalten und die Chance haben, sich in einer einzigartigen Umgebung zu entwickeln und zu wachsen.Am 12.11.2023 von 11-15 Uhr findet der diesjährige Infotag am Schulzentrum Marienhöhe in Darmstadt statt. Gymnasium, Realschule, Grundschule oder Internat - alle Türen stehen interessierten Familien offen. Weitere Infos zum Infotag: https://info.marienhoehe.dePressekontakt:Kontaktdaten:Schulzentrum Marienhöhe gGmbHAuf der Marienhöhe 32 | 64297 DarmstadtFon. 06151/53 91-0 | Fax. 06151/53 91-168E-Mail: info@marienhoehe.dePressekontakt:redaktion@dimaconcept.dewww.dimaconcept.deOriginal-Content von: Schulzentrum Marienhöhe gGmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162255/5643562