Leipzig (ots) -Zum Tag des Mauerfalls am 9. November senden MDR Aktuell 19.30 Uhr und die Tagesthemen um 22.15 Uhr live aus dem heutigen Filmmuseum (ehemals Orwo-Filmfabrik) in Bitterfeld-Wolfen. Gezeigt werden vielfältige Perspektiven aus der Industriestadt und einer Region im Wandel. Einer der Interviewpartner wird Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff sein.Einst so dreckig, wie kaum eine Region in Deutschland, Arbeitgeber für Zehntausende, das Herz der Chemieproduktion der DDR - doch nach der Wiedervereinigung kam die Massenarbeitslosigkeit. Die extreme Umweltzerstörung hatte unübersehbare Spuren hinterlassen. Heute - 34 Jahre nach dem Mauerfall - haben Bitterfeld-Wolfen und die Region einen immensen Transformationsprozess gestaltet und stehen für Zukunftstechnologien, für Energiewende und Lebensqualität. Was ist passiert in den vergangenen drei Jahrzehnten? Was sagt diese Entwicklung über den Wirtschaftsstandort Mitteldeutschland insgesamt aus? Und welche Erwartungen haben die Menschen hier an ihre Zukunft?Diesen und weiteren Fragen gehen MDR Aktuell, moderiert von Gunnar Breske, und die ARD-Tagesthemen, moderiert von Jessy Wellmer, live vor Ort am 9. November nach. MDR-Reporterinnen und -Reporter sowie die neue Tagesthemen-Moderatorin Jessy Wellmer gehen dafür auf Spurensuche in Bitterfeld-Wolfen und kommen mit den Menschen ins Gespräch: Zeitzeugen von damals, Industrielle von heute und die Generation von morgen. Unter anderem fragt Jessy Wellmer das Jugendparlament der Gemeinde Muldestausee: "Was muss sich ändern, damit ihr nicht abwandert?"Redaktionsleiter MDR Aktuell TV Florian Meesmann: "Bitterfeld-Wolfen steht exemplarisch für eine Entwicklung, die es nach der Wende in unterschiedlicher Intensität auch in anderen Regionen im Osten gegeben hat. Dies wollen wir am Jahrestag des Mauerfalls gemeinsam mit MDR Aktuell und den ARD-Tagesthemen an diesem Beispiel vor Ort journalistisch aufgreifen. Am 9. November live aus Bitterfeld-Wolfen zu senden, ist für das ganze Team von MDR Aktuell TV etwas ganz Besonderes."MDR-Chefredakteurin Julia Krittian: "Regionalität ist die große Stärke der ARD. Umso wichtiger ist es, die großen Themen unserer Zeit mit den Lebenswirklichkeiten der Menschen in der Region abzugleichen. Ganz bewusst wollen wir mit Sendungen vor Ort auch den Kontakt und Dialog mit unserem Publikum suchen. Ich freue mich daher sehr auf MDR Aktuell und die Tagesthemen live aus Bitterfeld-Wolfen - eine Stadt mitten im Wandel, geprägt von Herausforderungen und Aufbruch zugleich."Zweiter Chefredakteur ARD-aktuell Helge Fuhst: "Ostdeutschland prägt die Tagesthemen, ob in mittendrin-Reportagen, Kulturbeiträgen oder der aktuellen Berichterstattung. Das wollen wir - der MDR und die Tagesthemen - mit der Sendung aus Sachsen-Anhalt noch einmal unterstreichen. Mit Bitterfeld-Wolfen haben wir uns für einen Ort entschieden, der für vieles steht, was in der DDR und nach der Wiedervereinigung versäumt wurde, wo es aber inzwischen viele positive Entwicklungen zu berichten gibt."