Evonik: Umsätze des Chemiespezialisten brechen ein

Am Dienstagmorgen veröffentlichte der deutsche Chemiekonzern Evonik zum Höhepunkt der Quartalssaison seine Zahlen für das abgelaufene Quartal. Aus den Büchern des Unternehmens geht ein Umsatzeinbruch hervor.



Die schwierige wirtschaftliche Situation macht dem Spezialchemieunternehmen Evonik Probleme. Aus den Zahlen für das dritte Quartal dieses Jahrs ergibt sich ein Umsatzrückgang von 23% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Insgesamt konnte das Unternehmen Umsatzerlöse in Höhe von 3,7 Milliarden Euro erwirtschaften, waren es im dritten Quartal des Vorjahres noch 4,8 Milliarden Euro. Ein Blick auf die Entwicklung des operativen Gewinns zeigt, dass der brereinigte operative Gewinn im Vergleich zum Vorjahresquartal zwar sank, aber verglichen mit dem zweiten Quartal 2023 stieg - auf 485 Millionen Euro. Das Unternehmen leidet unter dem Nachfragerückgang in der Branche und rechnet auch mit einem weiteren Umsatzrückgang im vierten Quartal. Die Situation wird durch die hohen Strompreise sowie der schwachen Konjunktur abermals verschlechtert. So rechnet auch der Verband der Chemischen Industrie (VCI) für 2023 mit einem Produktionsrückgang.



Der Aktienkurs der Evonik Industries AG reagierte jedoch im Laufe des Vormittages positiv mit zeitweise +1,1%. Der Rückgang des Umsatzes war anscheinend nicht so hoch wie vom Markt erwartet. Bereits im Juli passte Evonik seine Jahresprognose aufgrund schlechterer Geschäftsaussichten an.









Quelle: HSBC