DJ Wirtschaftsministerium will Berichtspflichten für Unternehmen abschaffen

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will 80 der insgesamt 1.200 Berichtspflichten seines Ministeriums für Unternehmen streichen oder mit anderen Berichtspflichten bündeln, um Unternehmen so bei der Bürokratieflut zu entlasten. Weitere 60 Berichtspflichten wolle man ebenfalls abschaffen, wenn dies nach einer ausführlichen Prüfung möglich ist. Das erklärte Habeck im Anschluss an ein Gespräch zum Bürokratieabbau bei Berichtspflichten mit Vertretern des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) und des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH). Laut Wirtschaftsministerium gehen Schätzungen von möglichen Entlastungen für Unternehmen im dreistelligen Millionenbereich pro Jahr aus.

Insgesamt gibt es laut Habeck in Deutschland 12.000 Berichtspflichten für Unternehmen. Er rief die anderen Ministerien, die Länder und die Europäische Union (EU) sowie Unternehmen und Verbände auf, auch ihrerseits die bestehenden Berichtspflichten zu überprüfen und wo möglich abzubauen. Sein Ministerium habe 20 Berichtspflichten identifiziert, die in der Verantwortung der Länder und der EU lägen und vereinfacht werden könnten.

"Ich würde mir wünschen, dass andere Institutionen sich ebenfalls so mit dieser Entbürokratisierung auseinandersetzen" wie sein Haus es getan habe, sagte Habeck. Angesichts der insgesamt 12.000 Berichts- und Informationspflichten gebe es viel zu tun.

Anzeigepflicht für neue Messgeräte entfallen

Als Beispiel für Abschaffung von Berichtspflichten in seinem Haus nannte Habeck die Streichung der Anzeigepflicht für neue Messgeräte im Mess- und Eichgesetz. Konkret müssen rund 40.000 Geräte im Jahr künftig nicht mehr der zuständigen Behörde gemeldet werden. Weiterhin muss künftig die Bekanntgabe der Versteigerung nicht mehr in Tageszeitungen erfolgen. Außerdem sollen Doppelmeldungen vermieden werden, wie etwa die Meldung von Daten zur Energiestatistik an verschiedene Behörden.

Auch ist die Aufhebung von Schriftformerfordernissen geplant, z.B. bei Antragsverfahren. In Zukunft reicht dann Email statt Erklärung mit eigenhändiger Unterschrift aus, so das Ministerium.

BDEW fordert Bürokratieabbau für Gelingen der Energiewende

Die Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung, Kerstin Andreae, betonte, dass aus Sicht der Energiewirtschaft der Bürokratieabbau "Teil des Gelingens der Energiewende" ist. Viele Kapazitäten seien aktuell für Berichts- und Meldepflichten gebündelt, wie etwa die Meldungen an die Bundesnetzagentur. Aber diese Kapazitäten brauche man eigentlich für die vielen anderen Aufgaben, die im Bereich der Energiewende anstünden.

Es gelte daher zu überprüfen, wo es "Datenfriedhöfe" gebe, die zwar erhoben würden, aber die am Ende zu keinem Ergebnis oder Nutzen führten, so Andreae.

Handwerk beklagt Misstrauenskultur gegen Betriebe

ZDH-Präsident Jörg Dittrich sagte auf der gemeinsamen Pressekonferenz mit Habeck und Andreae, die Lage der deutschen Wirtschaft sei schwierig und die Stimmung noch schlechter. Hier belaste die Bürokratie. Er beklagte eine "Misstrauenskultur" gegenüber Unternehmen, die viele Meldepflichten hervorgebracht hätten.

"Der Frust in den Betrieben über Bürokratie ist sehr groß" sagte er. Daher seien die Erwartungen an den nun gestarteten Prozess des Abbaus von Berichtspflichten "gewaltig". Entscheidend nach diesem guten und richtigen Start dieses Prozess sei nun die Umsetzung.

