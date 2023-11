RIAD, Saudi-Arabien, Nov. 07, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Global Health Exhibition, die vom 29. bis 31. Oktober 2023 stattfand, hat sich als ein herausragender Erfolg für das King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSH&RC) erwiesen.



Als strategischer Partner des Gesundheitswesens stellte das KFSH&RC bahnbrechende Initiativen vor, die darauf abzielen, die betriebliche Effizienz in wichtigen medizinischen Bereichen zu verbessern. Dazu gehören die Patientenversorgung, die Weltraumforschung, genetische Studien, modernste Strahlentherapietechniken, Fortschritte bei der Organtransplantation (einschließlich der weltweit ersten vollständig robotergestützten Lebendspendertransplantation), das Kapazitätsmanagement und die Herstellung von Radiopharmazeutika zur Erreichung der Selbstversorgung im Königreich.

Am Eröffnungstag hielt S.E. Dr. Majid Al Fayyadh eine Grundsatzrede, in der er sich auf die vielversprechende Zukunft des Medizintourismus im Königreich konzentrierte und die kontinuierlichen Bemühungen des KFSH&RC zur Verbesserung der Dienstleistungen für internationale Patienten hervorhob. "Die transformative Reise des KFSH&RC in eine gemeinnützige Einrichtung, die sich in erster Linie auf die Versorgung von Patienten aus der Golfregion konzentriert, begann 2021. Im ersten Jahr seines Bestehens nahm das Krankenhaus 250 Patienten auf, und seither konnten wir ein beeindruckendes jährliches Wachstum von 40 % verzeichnen. Unser Ziel ist es, unsere Versorgung bis 2030 auf 10.000 Patienten auszudehnen."

Dr. Yaseen Mallawi, Acting Chief Executive Officer - Healthcare Delivery des KFSH&RC, nahm an einer Podiumsdiskussion zum Thema "Herausforderungen bei der Beschleunigung der Transformation des saudischen Gesundheitssektors" teil, bei der er das Engagement des Krankenhauses betonte, das funktionale Wohlbefinden der Patienten in einem wertorientierten Gesundheitssystem in den Vordergrund zu stellen.

Muhannad Al Kadi, Chief Corporate Communications & Marketing Officer des KFSH&RC, zeigte sich erfreut über den Erfolg des Forums: "Es war ein Vergnügen, mit führenden Vertretern des Sektors zusammenzukommen, unsere Visionen zu teilen und die Auswirkungen unserer Zusammenarbeit zu erleben. Die Global Health Exhibition war eine bemerkenswerte Plattform, um neue Möglichkeiten zu erkunden, die die Gesundheitslandschaft im Königreich und darüber hinaus weiter stärken werden."

Die Experten des KFSH&RC beteiligten sich aktiv an verschiedenen Podiumsdiskussionen. Dr. Dieter Bröring, geschäftsführender Direktor des Kompetenzzentrums für Organtransplantation, gab Einblicke in das Potenzial modernster chirurgischer Technologien zur Umgestaltung der Gesundheitsversorgung. Dr. Mohammed Alhamid, Direktor des Centre of Healthcare Intelligence, hielt eine anregende Rede über KI-gestützte Gesundheitsversorgung und beleuchtete die Zukunft der Gesundheitsintelligenz.

Darüber hinaus markierte die Veranstaltung einen bedeutenden Meilenstein für das KFSH&RC, denn es feierte sein 100. Car-T-Zellen-Verfahren, eine bemerkenswerte Leistung im Nahen Osten. Außerdem erhielt das Krankenhaus bei den jährlichen Middle East Call Centre 2023 Awards die prestigeträchtige Auszeichnung "Best Public Services Call Centre of The Year - Critical".

Am Rande der Global Health Exhibition besiegelte das KFSH&RC wichtige Absichtserklärungen. Es ist eine Partnerschaft mit SABIC, einem weltweit führenden Anbieter diversifizierter Chemikalien, eingegangen, um die Entwicklung und Innovation von Gesundheitsprodukten voranzutreiben. Die King Faisal Specialist Hospital International Holding Company, der Investitionszweig des KFSH&RC, ist eine strategische Partnerschaft mit Solutions by STC eingegangen, um die Geschäftslandschaft im Gesundheitswesen zu verbessern und gemeinsame Wachstumsbereiche in diesem Sektor zu identifizieren.

Weitere Absichtserklärungen wurden mit Microsoft Arabia unterzeichnet, wobei der Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit und Innovation für eine verbesserte Patientenversorgung liegt, sowie mit der Hevolution Foundation, die sich für die Förderung der Langlebigkeits- und Altersforschung einsetzt. Das KFSH&RC ist auch eine Partnerschaft mit Illumina eingegangen und hat eine Absichtserklärung mit Johnson & Johnson unterzeichnet, mit dem Ziel, die chirurgische Ausbildung in der Region zu revolutionieren.

