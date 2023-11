EVX-01 ist das führende klinische Produkt von Evaxion, das auf seiner AI-Immunology -Plattform basiert. Vor kurzem wurde ein Update der klinischen Phase II veröffentlicht, das die früheren Ergebnisse der Phase I bestätigt

-Plattform basiert. Vor kurzem wurde ein Update der klinischen Phase II veröffentlicht, das die früheren Ergebnisse der Phase I bestätigt Der Leiter der klinischen Prüfung, Professor Adnan Khattak, wird uns die ermutigenden Ergebnisse dieser Studie erläutern und ihr Potenzial für eine Revolutionierung der Krebsbehandlung erklären

KOPENHAGEN, Dänemark, Nov. 07, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Evaxion Biotech A/S (NASDAQ: EVAX) ("Evaxion" oder das "Unternehmen"), ein im klinischen Stadium tätiges Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung von AI-Immunology-gestützten Impfstoffen spezialisiert hat, veranstaltet ein Online-Webinar mit dem Key Opinion Leader (KOL) und Leiter der klinischen Prüfung (LKP), Professor Adnan Khattak. Das Webinar findet am 8. November um 11:30 Uhr statt.

In dieser 30-minütigen Veranstaltung wird Professor Khattak die Teilnehmer in das medizinische Gebiet des malignen Melanoms und den Bedarf einführen, den die personalisierten Krebsimpfstoffe von Evaxion zu decken versuchen. Nach einer Zusammenfassung der vielversprechenden Ergebnisse der klinischen Phase-I-Studie mit EVX-01 wird Adnan auf die neuesten klinischen Ergebnisse der Phase-II-Studie von Evaxion eingehen und darlegen, wie diese die zuvor beobachteten Vorteile dieser innovativen Immuntherapie zu bestätigen scheinen. Am Ende wird es eine Fragerunde für alle geben, die mehr über diese Studie und die ihr zugrunde liegende Technologie erfahren möchten.

Der Chief Executive Officer von Evaxion, Christian Kanstrup, kommentierte dies wie folgt: "Dieses jüngste klinische Update ist ein Beweis für das unermüdliche Engagement von Evaxion, das Leben von Patienten durch innovative und gezielte Immuntherapien zu verbessern. Trotz anfänglicher Skepsis gegenüber unserer Pionierarbeit im Bereich der personalisierten Krebsimpfstoffe ernten wir jetzt durchweg positive Ergebnisse, von denen wir glauben, dass sie das Leben von Melanompatienten verändern werden." Mit Blick darauf, wie sich diese Ergebnisse in naher Zukunft auf den Bereich der Onkologie auswirken könnten, fügte Herr Kanstrup hinzu: "Wir sind fest davon überzeugt, dass unsere AI-Immunology-Plattform das Potenzial hat, eine Revolution in der Immunonkologie anzuführen, die weit über das Melanom hinausgeht und das Leben unzähliger Menschen positiv beeinflussen wird."

Um mehr über die klinischen Auswirkungen des innovativen Impfstoffs EVX-01 von Evaxion zu erfahren und zu verstehen, wie personalisierte Krebsimpfstoffe den Bereich der Immunonkologie revolutionieren können, registrieren Sie sich bitte, indem Sie diesem Link folgen .

Über die klinische Phase-I-Studie zu EVX-01

Die offene, einarmige, einzentrige Phase-I-Studie wurde in Zusammenarbeit mit DTU, SSI, dem Center for Genomic Medicine am Rigshospitalet und CCIT-DK durchgeführt. Ziel der Studie war es, die Sicherheit und Wirksamkeit des Impfstoffs EVX-01 in Kombination mit Anti-PD1abrufen.

Über die klinische Phase-II-Studie zu EVX-01

EVX-01 ist Evaxions führendes klinisches Produkt und stellt einen personalisierten Krebsimpfstoff auf Peptidbasis dar. Bei der klinischen Phase-II-Studie handelt es sich um eine selbst gesponserte, offene, einarmige, multizentrische Studie, die in Zusammenarbeit mit Merck Sharp & Dohme LLC durchgeführt wird. Gemeinsam mit führenden Prüfärzten und Forschungszentren aus Italien und Australien soll die Wirksamkeit und Sicherheit der Impfung mit EVX-01 in Kombination mit einer Anti-PD1-Behandlung.

Über EVAXION?

Evaxion Biotech A/S ist ein bahnbrechendes TechBio-Unternehmen, das auf seiner KI-Plattform basiert: AI-Immunology. Die proprietären und skalierbaren KI-Vorhersagemodelle von Evaxion nutzen die Leistungsfähigkeit der künstlichen Intelligenz, um das menschliche Immunsystem zu entschlüsseln und neuartige Immuntherapien für Krebs, bakterielle Erkrankungen und Virusinfektionen zu entwickeln. Auf der Grundlage von AI-Immunology hat Evaxion eine Onkologie-Pipeline mit neuartigen personalisierten Impfstoffen im klinischen Stadium und eine präklinische Pipeline für Infektionskrankheiten mit bakteriellen und viralen Erkrankungen mit hohem ungedecktem medizinischen Bedarf entwickelt. Evaxion hat sich zum Ziel gesetzt, das Leben von Patienten durch innovative und gezielte Behandlungsmöglichkeiten zu verbessern. Für weitere Informationen über Evaxion und seine bahnbrechende AI-Immunology-Plattform und Impfstoffpipeline besuchen Sie bitte unsere Website .?

Zukunftsgerichtete Aussage

