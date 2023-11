Mutares hat bisher in 2023 operativ ein beachtliches Tempo vorgelegt. Bisher waren 6 Exits, 11 Übernahmen, eine "in Verhandlung" ("NANIA"), Strukturierung von zwei neuen "Konzernen" durch Zusammenführung von 2 bzw. 3 Beteiligungen und eine Anleihe Refinanzierung und Aufstockung bekannt.Und dazu eine neue Dividendenpolitik mit einer "Basisdividende" von 2,00 EUR plus eine potentielle Bonusdividende. Seit dem Capital Markets Day der Münchener Carve-Out-Spezialisten setzte sich nahtlos die Serie von Transaktionen fort. "Eine Transaktion pro Monat" in 2023 wurde angekündigt und mit der heute gemeldeten ...

