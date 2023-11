DJ MÄRKTE EUROPA/DAX verteidigt Gewinne - Telefonica will dt. Tochter

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Aktienmärkten verändern sich die Indizes am Dienstagnachmittag kaum noch. Der DAX tendiert kaum verändert bei 15.137 Punkten, der Euro-Stoxx-50 gibt um 0,2 Prozent nach auf 4.149 Punkte. "Damit werden die Rallygewinne der vergangenen Woche nach wie vor verteidigt", so ein Marktteilnehmer. Gestützt werde die Stimmung von den deutlich fallenden Ölpreisen und den mit diesen nachgebenden Renditen. Auf der anderen Seite tendieren zyklische oder sehr konjunkturabhängige Aktien weiterhin zur Schwäche. Hinzu kommt ein Übernahmeangebot für Telefonica Deutschland. Telefonica bietet den Aktionären von Telefonica Deutschland 2,35 Euro je Aktie. Dies entspreche einem Aufschlag von 37,6 Prozent zum Schlusskurs am Montag. Entsprechend fest zeigt sich die Aktie. Der Kurs des Mutterkonzerns notiert kaum verändert. Am deutschen Markt verzeichnen auch United Internet sowie 1&1 und Freenet Kursgewinne.

Dt Börse ziehen mit Mittelfristzielen an - SAP mit Capgemini

Während die europäischen Branchenindizes der Rohstofftitel sowie der Öl- und Gaswerte und auch die Autotitel negativ herausstechen, verzeichen Technologietiel sowie Finanzdienstleister Gewinne. Deutsche Börse setzen sich mit den Mittelfrist-Zielen an die Spitze der Gewinnerliste im DAX, der Kurs steigt um 3,1 Prozent. "Die Deutsche Börse bleibt eine Cash-Cow", so ein Marktteilnehmer mit Blick darauf, dass der operative Gewinn bis 2026 um durchschnittlich 11 Prozent jährlich steigen soll. "Das ist besser als erwartet", das Ziel von 3,8 Milliarden Euro für 2026 liege 9 Prozent über den Analystenprognosen.

SAP gewinnen 2 Prozent auf 131,30 Euro. Damit nähern sich SAP nun wieder dem oberen Rand der Trading-Range zwischen 118 und 132 Euro. Sie profitieren auch von Capgemini, die in Paris um 3,3 Prozent anziehen. Ein Händler sagt, der Markt sei erleichtert, dass das französische Unternehmen die Prognose bekäftigt hat.

Daimler Truck schwach

Auf der anderen Seite fallen Daimler Truck um 4 Prozent. Hier hatten Experten beim Umsatz und beim bereinigten operativen Gewinn etwas mehr erwartet als das Unternehmen nun mitteilte. Der Kurs des Wettbewerbers Traton gibt um 2,3 Prozent nach.

Die Aktien des Stahlkonzerns Outokumpu fallen um 4,6 Prozent. Die Verkäufe im dritten Quartal lagen mengenmäßig etwa 8 Prozent unter denen des gleichen Vorjahreszeitraums. Das bereinigte EBITDA hat sich etwa gesiebtelt auf 51 Millionen Euro. Zwar setzt das Unternehmen nun auf Erholung im laufenden Quartal. "Der Markt misstraut dem aber, weil das Geschäft sehr zyklisch ist", so ein Händler. Zudem rechnet Outokumpu mit weiteren Verlusten aus Derivaten, die nun im laufenden Quartal realisiert werden könnten. Das Stahlunternehmen will nun unter anderem zwei Standorte in Deutschland schließen und dabei 200 Arbeitsplätze abbauen.

Um 1,5 Prozent fallen Siemens Energy. Die Ratingagentur S&P hat die Bonität des Energietechnikkonzerns auf den Prüfstand gestellt - mit negativem Ausblick. Den Ratinganalysten zufolge wird Siemens Energy aufgrund der jüngsten Unternehmensnachrichten das bisherige Basisszenario der Ratingagentur verfehlen.

Kräftig nach oben um 2 Prozent geht es in Zürich für die UBS-Aktie. Die Großbank hat zwar wegen Aufwendungen im Zusammenhang mit der Integration der Credit Suisse im dritten Quartal einen überraschend hohen Verlust eingefahren. Bereinigt schrieb sie aber schwarze Zahlen. Laut den Analysten von Citi ist der Gewinn vor Steuern, ohne die Kosten für die Integration der Credit Suisse, deutlich höher ausgefallen als erwartet mit 844 Millionen Dollar.

Manz und Westwing mit Kurssprüngen

In den hinteren Reihen springen Manz um 24 Prozent und Westwing um 19 Prozent an. Der Maschinenbauer Manz hat es in den ersten neun Monaten zurück in die Gewinnzone geschafft und der Möbelhändler Westwing hat die Gewinnprognose angehoben.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.148,91 -0,2% -9,73 +9,4% Stoxx-50 3.871,85 -0,1% -5,69 +6,0% DAX 15.137,12 +0,0% 1,15 +8,7% MDAX 25.018,18 +0,4% 109,50 -0,4% TecDAX 2.961,17 +0,6% 18,66 +1,4% SDAX 12.673,68 -0,8% -99,99 +6,3% FTSE 7.416,38 -0,0% -1,38 -0,5% CAC 6.982,93 -0,4% -30,80 +7,9% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,67 -0,07 +0,10 US-Zehnjahresrendite 4,60 -0,04 +0,72 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:33 Mo, 17:25 % YTD EUR/USD 1,0670 -0,5% 1,0693 1,0742 -0,3% EUR/JPY 160,66 -0,1% 160,88 160,92 +14,5% EUR/CHF 0,9618 -0,2% 0,9632 0,9641 -2,8% EUR/GBP 0,8680 -0,0% 0,8685 0,8670 -1,9% USD/JPY 150,60 +0,4% 150,45 149,82 +14,9% GBP/USD 1,2293 -0,4% 1,2313 1,2389 +1,6% USD/CNH (Offshore) 7,2932 +0,1% 7,2902 7,2754 +5,3% Bitcoin BTC/USD 34.827,26 -0,9% 34.874,39 35.000,45 +109,8% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 78,62 80,82 -2,7% -2,20 +1,7% Brent/ICE 82,94 85,18 -2,6% -2,24 +1,6% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 46,1 45,13 +2,1% +0,97 -49,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.961,52 1.977,83 -0,8% -16,32 +7,6% Silber (Spot) 22,50 23,18 -2,9% -0,68 -6,1% Platin (Spot) 898,54 907,48 -1,0% -8,94 -15,9% Kupfer-Future 3,66 3,72 -1,5% -0,06 -3,9% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

