Flugtickets für wenig Geld. Dafür ist die irische Fluglinie bekannt. Doch höhere Nachfrage der Passagier:innen lässt neben dem Aktienkurs auch die Ticketpreise in neue Höhen steigen. Hohe Nachfrage und teurere Tickets sollen Ryanair in diesem Jahr den höchsten Gewinn der Unternehmensgeschichte bescheren. Zwischen 1,85 und 2,05 Milliarden Euro könnten unterm Strich bleiben, wenn das Geschäftsjahr im März endet. Das teilte Ryanair am Montag in Dublin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...