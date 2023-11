Die NÜRNBERGER Versicherung muss ihr Konzernjahresergebnis 2023 nach unten korrigieren. Aufgrund außergewöhnlicher Belastungen in der Schadenversicherung geht der Versicherer nicht mehr von 60 Mio. Euro aus, sondern von jetzt 45 Mio. Euro.Der Versicherer spricht von einer Kostenexplosion insbesondere in der Versicherung von Kfz und Leitungswasser. Die Inflation und die Häufigkeit der Schäden belasten demnach das Ergebnis. In der Halbjahresberichterstattung wurde die Jahresprognose noch bestätigt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...