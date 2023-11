© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Rafael Henrique



Analysten hatten beim Brennstoffzellen-Hersteller Ballard Power eigentlich mit einer Verbesserung der Lage gerechnet und wurden nun auf dem falschen Fuß erwischt. Was ist passiert?Der Aktienkurs von Ballard Power ist am Dienstag im frühen Handel an der Nasdaq um bis zu 6,5 Prozent abgesackt, nachdem der Brennstoffzellen-Hersteller seine Zahlen für das dritte Quartal bekannt gegeben hat. Demnach hat das Unternehmen mit Sitz im kanadischen Burnaby bei Vancouver seinen Verlust pro Aktie um fast 50 Prozent ausgeweitet. Ballard berichtete vor US-Börsenstart einen Nettoverlust von 21 Cent je Aktie, verglichen mit 14 Cent im Vorjahreszeitraum. Am Markt war eigentlich eine leichte Verbesserung der …