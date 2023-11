BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Europäische Union stellt 60 Millionen Euro an humanitärer Hilfe für Afghanistan bereit. Davon sollen auch Menschen profitieren, die aus Angst vor Abschiebungen Pakistan verlassen und in ihre Heimat zurückkehren. Wie die EU-Kommission am Dienstag mitteilte, gehen die Gelder an Hilfsorganisationen in dem Land. Eine Million Euro wird zudem für humanitäre Organisationen in Pakistan bereitgestellt.

Neben der Unterstützung afghanischer Flüchtlinge soll ein Teil der Mittel dabei helfen, die Versorgungskrise und Folgen des Erdbebens in Afghanistan zu bewältigen, schreibt die EU-Kommission.

Die humanitäre Lage in dem von den militant-islamistischen Taliban regierten Afghanistan gilt als katastrophal. Weite Teile der Bevölkerung leiden unter Hunger. Derzeit kehren täglich Tausende Afghanen in ihre Heimat zurück, weil sie befürchten, aus Pakistan abgeschoben zu werden. Hilfsorganisationen machen darauf aufmerksam, dass viele, die das Land nach der Machtübernahme der Taliban im August 2021 verlassen hatten, dort vor dem Nichts stehen. Außerdem gibt es Sorge vor einer humanitären Notlage im bevorstehenden Winter./vni/DP/ngu