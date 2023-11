ROM (dpa-AFX) - Der italienische Energieversorger Enel wird nach einem Gewinnsprung in den ersten neun Monaten des Jahres optimistischer für 2023. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) dürfte nun auf 21,5 bis 22,5 Milliarden Euro klettern, teilte der Konzern am Dienstagabend in Rom mit. Bislang hatte der Vorstand 20,4 bis 21,0 Milliarden auf dem Zettel stehen. Der bereinigte Nettogewinn soll im Gesamtjahr auf 6,4 bis 6,7 Milliarden Euro klettern statt wie bisher 6,1 bis 6,3 Milliarden Euro.

Ein Grund für die Prognoseanhebung war die überraschend gute Entwicklung in den ersten neun Monaten. Wegen guter Geschäfte kletterte der bereinigte operative Gewinn (Ebitda) um knapp 30 Prozent auf 16,4 Milliarden Euro. Dabei klammert der Konzern etwa die nicht fortgeführten Geschäfte in Rumänien und Griechenland aus. Branchenkenner waren im Schnitt von weniger als der Hälfte ausgegangen. Unter dem Strich verdiente Enel nach Minderheiten 4,3 Milliarden Euro nach 1,8 Milliarden im Jahr zuvor./ngu/he