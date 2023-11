Anzeige / Werbung

BioNTech Aktie: Überraschender Gewinn trotz sinkendem Umsatz. Wann kommt die nächste Innovation?

BioNTech hat auch seine Forschung und Entwicklung mittlerweile auf andere Bereiche ausgedehnt, darunter Krebsimmuntherapien und Impfstoffe gegen andere Infektionskrankheiten. Das Unternehmen hat in den letzten Jahren eine beeindruckende Anzahl von klinischen Studien gestartet, um das Potenzial seiner Technologieplattform in verschiedenen medizinischen Bereichen zu demonstrieren. Allerdings sind in diesem Jahr auch enorme Abschreibungen bei Pfizer und BioNTech selbst vorgenommen worden. Dennoch blieb zum aktuellen Quartalsabschluss ein Gewinn übrig, der im Aktienkurs positiv honoriert wurde.Darüber sprechen wir in diesem Video ebenso, wie über die angespannte Lage im Chartbild. Immerhin verlor die Aktie in diesem Kalenderjahr mehr als 30 Prozent. Ist ein "Boden" in Sicht?

