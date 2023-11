Crown Bioscience, eine weltweit tätige Auftragsforschungsorganisation (Contract Research Organisation, CRO) und ein Unternehmen der JSR Life Sciences, gab heute die Einführung seines bahnbrechenden Serviceangebots OrganoidXploreTM bekannt. Diese umfangreiche Organoid-Panel-Screening-Plattform verspricht robuste, reproduzierbare und klinisch relevante Ergebnisse in Rekordgeschwindigkeit, die die präklinische Arzneimittelforschung in der Onkologie beschleunigen, indem sie die Forscher befähigt und die Forschungslandschaft im Bereich der Krebsbehandlung revolutioniert.

Mit der einzigartigen Assay-Ready (AR)-Organoid-Technologie von Crown Bioscience wird das Screening eines großen Panels von Patienten-Organoiden ermöglicht. Die kürzlich auf der AACR-Jahrestagung und der internationalen ANE-Konferenz 2023 vorgestellten Poster veranschaulichen die Leistungsfähigkeit von Assay-Ready-Organoiden im Vergleich zur traditionellen Methode, den frisch hergestellten Organoiden. Die Studie belegte den Nutzen von OrganoidXplore und zeigte:

Extrem robuste Leistung: Sowohl die Assay-Ready- als auch die Original-Methode erzielten über mehrere Assays hinweg durchweg eine ausgezeichnete Genauigkeit.

Sowohl die Assay-Ready- als auch die Original-Methode erzielten über mehrere Assays hinweg durchweg eine ausgezeichnete Genauigkeit. Verkürzte Zeitpläne und reduzierte Kosten: OrganoidXplore verkürzte die Projektlaufzeiten gegenüber den Standardmethoden um zwei Drittel.

OrganoidXplore verkürzte die Projektlaufzeiten gegenüber den Standardmethoden um zwei Drittel. Zuverlässige und reproduzierbare Vergleiche des Ansprechens auf Medikamente: Beide Methoden zeigten bei Tests mit Standardmedikamenten wie Paclitaxel, Carboplatin und Cisplatin vergleichbare Ergebnisse in Bezug auf die Zelllebensfähigkeit (Cell Viability, CTG) und die hochauflösende Bildgebung (High Content Imaging, HCI).

OrganoidXplore übertrifft herkömmliche 2D-Zellkultursysteme im Hinblick auf die Patientenrelevanz und markiert einen großen Sprung in der präklinischen Arzneimittelprüfung. Durch die exakte Nachbildung der genomischen, morphologischen und pathophysiologischen Eigenschaften von Originaltumoren können Forscher nun eine breite Palette von Prognosemodellen testen. Die Ergebnisse können in einem kürzeren Zeitrahmen von nur sechs Wochen erzielt werden, was die Forschungsgeschwindigkeit um das Dreifache erhöht und das Versprechen auf die Robustheit und Reproduzierbarkeit der fortschrittlichen Assay-Ready-Technologie stützt.

Forscher haben die Wahl zwischen einem umfassenden Full Panel oder einem spezialisierten KRAS Panel, um ihre spezifischen Ziele zu erreichen. Das Full Panel umfasst derzeit 50 Organoid-Modelle für sieben Krebsindikationen, die auch als Patient-Derived Xenografts (PDX) zur Verfügung stehen. Das KRAS-Panel konzentriert sich speziell auf vier Krebsindikationen und umfasst 25 Modelle, die ein breites Spektrum von KRAS-Mutationen abdecken. Diese Modelle sind auch als PDX erhältlich und ermöglichen somit einen nahtlosen Übergang zu Folgestudien.

In Kombination mit umfassender Next-Generation-Sequencing (NGS)-Charakterisierung, einschließlich Whole Exome Sequencing (WES) und RNA-Sequencing (RNAseq), bietet OrganoidXplore die Möglichkeit, Biomarker schneller zu identifizieren, hochrelevante Studien zum Wirkmechanismus durchzuführen, Indikationen und/oder Modelle auszuwählen, das Repurposing von Medikamenten zu prüfen und die Patientenstratifizierung zu verbessern.

Leo Price, PhD, Senior Vice President, In Vitro und Head of Crown Bioscience Niederlande, sagte: "OrganoidXplore trägt den anspruchsvollen Anforderungen bahnbrechender Forschungsinitiativen Rechnung, indem es eine Vielfalt an Modellen anbietet, die ein breites Spektrum an genetischen Hintergründen und Mutationen abdecken. Dank der Implementierung der innovativen Technologie zur Organoid-Kryokonservierung und der Automatisierung von Assays ist die Präzision, Geschwindigkeit und Reproduzierbarkeit von OrganoidXplore unübertroffen."

Crown Bioscience engagiert sich weiterhin für Innovationen in der Onkologieforschung. Ein Beleg dafür ist die Einführung von OrganoidXplore, das mit dem Ziel entwickelt wurde, die Arzneimittelforschung zu beschleunigen.

Über Crown Bioscience

Crown Bioscience, ein Unternehmen von JSR Life Sciences, ist ein weltweit tätiges CRO, das präklinische und translationale Plattformen anbietet, um unsere Kunden bei ihrer Forschung und Entwicklung im Bereich der Onkologie und Immunonkologie zu unterstützen. Wir sind das einzige präklinische CRO, das mit der bewährten Hubrecht Organoid-Technologie Dienstleistungen auf dem Gebiet der Tumor-Organoide anbietet. Wir verfügen über mehr als 600 Organoid-Modelle, die 22 Krebsindikationen abdecken. Zudem haben wir die größte kommerziell verfügbare PDX-Sammlung der Welt entwickelt. Unser Schwerpunkt liegt auf der Unterstützung unserer Kunden bei der Entwicklung neuartiger Therapien, um die Chancen zu maximieren, dass Patienten die richtige Behandlung zum richtigen Zeitpunkt erhalten. Crown Bioscience wurde 2006 gegründet und unterhält 13 Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Europa und Asien.

Für weitere Informationen oder um Kontakt mit uns aufzunehmen, besuchen Sie bitte www.crownbio.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231107415234/de/

Contacts:

Medienanfragen:

Crown Bioscience

Sarah Martin-Tyrrell

pr@crownbio.com