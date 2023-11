So traden Profis: Über das Zusammenspiel der Sektoren und die Trading-Strategie, die dahinter steckt. Jetzt Stefan Klotters neuen Report lesen! https://tinyurl.com/bdz53s6a Die Aktienmärkte durchleben turbulente Zeiten, nachdem sie in den letzten drei Monaten rund 10 Prozent eingebüßt haben. Im Interview mit wallstreetONLINE erklärt Karsten Klude, Chefvolkswirt bei MM Warburg, die aktuelle Lage. Trotz der Kursverluste, insbesondere im Oktober, bleibt Klude optimistisch. Die Quartalszahlen aus Deutschland entsprechen den Erwartungen, ohne große positive oder negative Überraschungen. Bemerkenswert ist die Stabilität der Gewinnschätzungen, was auf eine gesunde Unternehmensbasis hinweist. Trotz geopolitischer Unsicherheiten wie dem Ölpreis und dem Ostkonflikt bleibt Klude bei einer positiven Jahresendprognose für den DAX von 17.000 Punkten. Mehr dazu im Video!