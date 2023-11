Börsen News: Günstige Marktführer - Zwei heiße Aktien im November 2023

Die Erholung schreitet weiter voran. Nach einer stark bullischen Handelswoche findet in den meisten Indizes eine Konsolidierung statt. Auch bei Einzelaktien hat sich mitunter der Chart deutlich aufgehellt. Stellt sich die Frage, welche Aktien im November 2023 einen näheren Blick wert sind. Wir haben uns die Charts, Bewertungen und Ausgangspositionen zahlreicher Aktien angeschaut und zwei Titel identifiziert, die jetzt Aufwärtspotenzial haben könnten.

PayPal

Die PayPal Aktie könnte vor ihrem Turnaround stehen. Denn nach den Quartalszahlen steigt der Aktienkurs in einer Woche um 5 %. Technisch ist damit noch keine Bodenbildung vollzogen, weiterhin ist das Chartbild eingetrübt. Die kurzfristige Abwärtstrendlinie ist gebrochen, markttechnisch steht eine Trendwende noch aus. Oberhalb von 60 $ hellt sich das Chartbild dann weiter auf. Hier könnte die PayPal Aktie auch zeitnah das Gap von Anfang August schließen.

Doch PayPal-Aktionäre haben Hoffnung wie schon lange nicht mehr. Denn das führende Unternehmen für Online-Zahlungen verfügt immer noch über eine starke Marktstellung mit fast 400 Millionen Nutzern.

Jährlich wickelt das US-amerikanische Unternehmen Zahlungen im Wert von über 900 Milliarden $ ab. Das KGV liegt aktuell bei rund 10. Mit dieser Bewertung wurden die PayPal Anteilsscheine noch nie bepreist. Bei einem derartig niedrigen Multiple und moderaten Wachstumsaussichten dürften die meisten negativen Szenarien eingepreist sein. Der Abverkauf von über 80 % seit dem Rekordhoch fiel massiv aus.

Mittelfristig könnte es sich um eine Übertreibung nach unten gehandelt haben, sodass ein antizyklischer Einstieg in der aktuellen Marktphase keine schlechte Idee sein könnte - wohl wissend, dass es noch einige Probleme beim Turnaround gibt.

RioTinto

Die Rio Tinto Aktie läuft im Jahr 2023 seitwärts. Rückblickend gab es in den letzten fünf Jahren bei hoher Volatilität eine Rendite von 42,5 %. Im letzten Monat stieg die Aktie des britisch-australischen Rohstoff-Unternehmens um rund 8 %. Damit könnte sich ein technisch spannendes Setup ergeben. Denn die Bodenbildung schreitet voran. In einem starken Gesamtmarkt könnte jetzt der Ausbruch über 54,50 britische Pfund gelingen. Dann würde sich das Chartbild deutlich aufhellen und das Verlaufshoch aus dem Januar 2023 würde in Reichweite rücken - immerhin ein Aufwärtspotenzial von rund 20 %.

Mit Hauptsitzen in London und Melbourne ist Rio Tinto ein Gigant im globalen Bergbausegment, insbesondere in der Aluminiumherstellung. Als einer der Giganten im zyklischen Sektor versorgt Rio Tinto diverse Branchen mit essenziellen Materialien für deren Produktion. Natürlich ist Rio Tinto stark abhängig von den Rohstoffpreisen. Hohe Preise bedingen steigende Umsätzen und attraktive Margen, während bei einer Rohstoff-Baisse die Profite schnell schrumpfen.

Mit dem Aufschwung der grünen Technologien wird eine steigende Nachfrage nach Aluminium und Kupfer prognostiziert, wovon Rio Tinto direkt profitiert. Innovative Prozesse und die fortschreitende Automatisierung haben zudem die Effizienz von Rio Tinto gestärkt - steigende Gewinnmargen waren die Folge.

Insbesondere für Anleger, die auf Dividenden aus sind, präsentiert sich das Unternehmen als attraktive Wahl und zeigt zugleich Anzeichen für eine positive charttechnische Entwicklung. Aktuell beträgt die Dividendenrendite von Rio Tinto rund 6 %.

