Brightcove-Kunden können die Remote-Produktionsfunktionen von Socialive nutzen, um den Betrieb von Live-Videoinhalten zu verbessern und die Kommunikationsstrategie für ihre Mitarbeiter zu stärken

Brightcove (NASDAQ: BCOV), das weltweit vertrauenswürdigste Unternehmen für Streaming-Technologien, gab heute eine erweiterte Partnerschaft mit Socialive, einer führenden Plattform zur Erstellung von Videoinhalten für Unternehmen, bekannt, um Kunden zusätzliche Möglichkeiten für die Videoproduktion aus der Ferne zu bieten. Durch die Erweiterung der umfassenden und zuverlässigen Live-Streaming-Lösung von Brightcove mit den Funktionen von Socialive erhalten Kunden eine bessere Kontrolle über die Erstellung, Verwaltung und Verteilung von internen Live- und On-Demand-Videoinhalten.

"Global verteilte und hybride Arbeitskräfte machen es erforderlich, dass Unternehmen ansprechende Wege finden, um eine Kultur aufzubauen, Informationen weiterzugeben und Mitarbeiter zusammenzubringen. Live-Streaming hat sich als eine der effektivsten Möglichkeiten erwiesen, diese Lücke zu schließen", sagt Marty Roberts, SVP of Product Strategy and Marketing bei Brightcove. "Die Integration der Livestream-Technologie von Brightcove in Socialive hilft unseren Kunden, ihre interne Kommunikation mit robusteren Produktionstools zu verbessern, um alle Aspekte eines Livestreams besser verwalten zu können, z. B. den Kontrollraum, mehrere Moderatoren und interaktive Elemente. Mit den zusätzlichen Tools können unsere Kunden auf Brightcove als durchgängige Plattform für die Produktion, Verwaltung und Verteilung von Livestreams in Studioqualität für ihre Mitarbeiter zählen."

Mitarbeiter halten Videos für die ansprechendste Form der Kommunikation, und Unternehmen sollten sie nutzen, um ihre interne Kommunikation zu beleben. Laut einer Studie von Brightcove und Ascend2 geben 81 der Mitarbeiter weltweit in nicht-leitenden Positionen an, dass sie sich besser mit der Führungsebene verbunden fühlen, wenn sie Videokommunikation von ihr erhalten. Weitere 80 gaben an, dass sie Videoankündigungen ihres CEOs bevorzugen würden. Die Herausforderung besteht darin, dass weniger als ein Drittel (31 %) der Unternehmen regelmäßig Videos für die Kommunikation der Führungsebene nutzen. Forrester Research fand auch heraus, dass Mitarbeiter mit 75 höherer Wahrscheinlichkeit ein Video ansehen als ein Dokument, eine E-Mail oder einen Online-Artikel lesen.

"Wir freuen uns, unsere Livestreaming-Partnerschaft mit Brightcove ankündigen zu können", sagte David Moricca, Gründer und CEO von Socialive. "Gemeinsam bieten wir eine unvergleichliche Lösung, die es Unternehmen unglaublich einfach macht, aus der Ferne hochwertige, skalierbare Live-Videos in der digitalen Welt von heute zu erstellen und zu verbreiten."

Die erweiterte Partnerschaft mit Socialive festigt die Position von Brightcove als bewährter Marktführer in der Unternehmenskommunikation mit Live- und On-Demand-Streaming-Content-Management. Durch die Integration können Kunden:

Einfach hochwertige dynamische Live-Videoinhalte über das Studio von Socialive produzieren , wo sie mehrere Moderatoren in Layouts kombinieren, Grafiken, Soundeffekte und vorab aufgezeichnete Videos hinzufügen können.

, wo sie mehrere Moderatoren in Layouts kombinieren, Grafiken, Soundeffekte und vorab aufgezeichnete Videos hinzufügen können. Auf die Funktion Virtual Green Room von Socialive zugreifen , die die Verwaltung von Gasttalenten bei virtuellen Live-Veranstaltungen von jedem Gerät aus vereinfacht.

, die die Verwaltung von Gasttalenten bei virtuellen Live-Veranstaltungen von jedem Gerät aus vereinfacht. Live-Video und On-Demand-Content in großem Umfang über verschiedene Formate und Geräte weltweit streamen und verwalten und die Analysen und Erkenntnisse von Brightcove nutzen, um die Wirkung von Video-Content zu messen.

und die Analysen und Erkenntnisse von Brightcove nutzen, um die Wirkung von Video-Content zu messen. Eine End-to-End-Lösung für die Erstellung, Verteilung und Verwaltung von Videos integrieren, die Socialive und Brightcove mit dem Umfang, der Sicherheit, der Zuverlässigkeit und dem Rund-um-die-Uhr-Support kombiniert, die von den größten Unternehmen der Welt benötigt werden.

Über Socialive

Die End-to-End-Videoproduktionsplattform von Socialive ist die schnellste und kostengünstigste Möglichkeit für jedermann, professionelle Videos aufzunehmen, zu bearbeiten, zu veröffentlichen und per Livestream zu übertragen. Die Plattform bietet ein intuitives Erlebnis für jedermann und verwandelt Menschen ohne formale Videoausbildung in vollwertige Inhaltsersteller, während die Produktionszeit und -kosten für Videoexperten reduziert werden. Die Plattform erschließt ein grenzenloses Potenzial für die interne und externe Kommunikation, indem sie die Fähigkeit, Videos zu erstellen, demokratisiert.

Über Brightcove

Brightcove entwickelt die zuverlässigsten, skalierbarsten und sichersten Streaming-Technologielösungen der Welt, um eine engere Verbindung zwischen Unternehmen und ihren Zuschauern herzustellen, unabhängig davon, wo sie sich befinden und auf welchen Geräten sie ihre Inhalte konsumieren. In mehr als 60 Ländern ermöglicht die intelligente Videoplattform von Brightcove Unternehmen, ihren Kunden effektiver zu verkaufen, Medienunternehmen, Inhalte zuverlässiger zu streamen und zu monetarisieren, und jeder Organisation, effektiver mit ihren Teammitgliedern zu kommunizieren. Mit zwei Technology and Engineering Emmy Awards für Innovation, branchenführender Betriebszeit und unübertroffener Skalierbarkeit verschieben wir kontinuierlich die Grenzen dessen, was Video leisten kann. Folgen Sie uns auf LinkedIn, X (früher bekannt als Twitter), Facebook, Instagram und YouTube. Besuchen Sie Brightcove.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

