Unternehmensführer glauben, dass sich die Betriebskosten bei einem effektiven Einsatz von generativer KI bis zu 40 senken lassen

LTIMindtree[NSE: LTIM, BSE: 540005], ein global tätiges Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen, hat heute die Ergebnisse seiner Studie Akzeptanz generativer KI der derzeitige Stand und die Erfahrungen von frühzeitigen Anwendernvorgelegt. Diese Studie bietet Einblick in die Erfahrungen von frühzeitigen Anwendern in mittelgroßen und großen Unternehmen und damit einen Wegweiser für die reibungslose Integration von generativer KI. Die Forschung unterstreicht den Bedarf an maßgeschneiderten Lösungen, die an spezifische Geschäftsanforderungen angepasst werden. So erringen die Unternehmen schnelle Siege und greifbare Erfolge und legen damit das Fundament für Projekte mit generativer KI in großem Umfang.

"Generative KI steht auf der Agenda von fast jedem Unternehmen ganz oben, aber die nahtlose Integration stellt eine Herausforderung dar," sagte Nachiket Deshpande, COO und Whole-time Director, LTIMindtree. "Aber unsere Studie warnt davor, Gen KI lediglich als eine Neuerung abzutun. Stattdessen handelt es sich um eine transformative Größe, die die Geschäftsstrategie maßgeblich beeinflusst. Frühzeitige Anwender ernten bereits die Früchte. Durch haargenaue Planung, maßgeschneiderte Strategien und einen Fokus auf die Abmilderung von Verzerrungen erzielen Unternehmen mit KI bemerkenswerte Ergebnisse. Geschäftlicher Fortschritt und entsprechende ethische Richtlinien gehen dabei Hand in Hand. Organisationen, die dem Rechnung tragen, können ohne Befürchtungen voranschreiten."

Die Umfrage wurde in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsunternehmen Coleman Parkes durchgeführt und richtete sich an 450 Unternehmensführer in den Vereinigten Staaten, Europa und dem Vereinigten Königreich. Deren Organisationen nutzen bereits generative KI oder planen deren Einführung in kurzer Zeit.

Wichtigste Erkenntnisse:

Unterschiedlicher Stand bei Führungskräften: Die Umfrage zeigte, dass die USA bei der Annahme von generativer KI die Nase vorn haben: 61 der frühzeitigen Anwender sind dort angesiedelt, im Vergleich zu nur 39 in Europa.

Die Umfrage zeigte, dass die USA bei der Annahme von generativer KI die Nase vorn haben: 61 der frühzeitigen Anwender sind dort angesiedelt, im Vergleich zu nur 39 in Europa. Akzeptanz in Branchen: Der Einzelhandel und verpackte Konsumgüter (20 %) sowie Produktion (20 %) sind bei der Anwendung von generativer KI führend. Gesundheitswesen und Life Science hinken hinterher.

Der Einzelhandel und verpackte Konsumgüter (20 %) sowie Produktion (20 %) sind bei der Anwendung von generativer KI führend. Gesundheitswesen und Life Science hinken hinterher. Wettbewerbsvorteil durch gut ausgebildetes Personal: Zugang zu gut ausgebildetem und kenntnisreichem Personal stellte sich bei frühzeitigen Anwendern als wichtigste Voraussetzung für die Erlangung von Wettbewerbsvorteilen heraus (69%).

Zugang zu gut ausgebildetem und kenntnisreichem Personal stellte sich bei frühzeitigen Anwendern als wichtigste Voraussetzung für die Erlangung von Wettbewerbsvorteilen heraus (69%). Herausforderungen für späte Anwender: Die Betriebskosten sind für die meisten Führungskräfte, die generative KI noch nicht anwenden, das größte Hindernis (85%).

Die Betriebskosten sind für die meisten Führungskräfte, die generative KI noch nicht anwenden, das größte Hindernis (85%). Abmilderung von Verzerrungen: Frühzeitige Anwender haben effektive Maßnahmen zur Verringerung von Verzerrungen implementiert, die durch generative KI hervorgerufen werden.

Frühzeitige Anwender haben effektive Maßnahmen zur Verringerung von Verzerrungen implementiert, die durch generative KI hervorgerufen werden. Beeindruckende Ergebnisse: Ein Drittel der frühzeitigen Anwender verzeichnen einen Anstieg des Umsatzes durch generative KI um mindestens 20 Prozent und 8 Prozent einen deutlichen Rückgang der Kosten um 20 bis 40 Prozent. Bemerkenswert ist, dass erfahrene Nutzer von generativer KI eine noch höhere Verringerung der Kosten erzielten: 19 Prozent konnten ihre Finanzausgaben um 20 bis 40 Prozent senken.

LTIMindtree hat vor Kurzem seine Plattform Canvas.ai für generative KI gestartet. Diese unterstützt Unternehmen bei der Entwicklung von Konzepten für die Schaffung von Mehrwert durch gezielten Einsatz von KI-Prinzipien. Mehr Informationen finden Sie hier im Bericht von LTIMindtree zu generativer KI.

