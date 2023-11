LTTS wird die Technologie und die Tools der generativen KI von Google Cloud für die Entwicklung seines umfassenden API-Hubs nutzen

L&T Technology Services (BSE: 540115, NSE: LTTS), in weltweit führendes Unternehmen für digitale Engineering- und F&E-Dienstleistungen, kündigte heute eine innovative Kooperation mit Google Cloud an, um die Leistungsfähigkeit der Technologie und der Tools der generativen KI (gen AI) für die Entwicklung seiner LTTS Developer Experience Platform (DevX-Plattform) nutzbar zu machen. LTTS DevX ist eine bahnbrechende Plattform für Engineering-Dienstleistungen, die als umfassende und einheitliche Anlaufstelle für API-fähige Lösungen von LTTS und seinen Ökosystempartnern in allen wichtigen Industriezweigen dient.

Die Kooperation verdeutlicht das Engagement von LTTS, gemeinsam mit Google Cloud transformative KI-basierte Ziele zu erreichen. Sie wird die Schaffung eines umfassenden API-Katalogs und -Erlebnisses erleichtern und die Art der Interaktion zwischen den Kunden und den digitalen Angeboten von LTTS ganz neu definieren. Beide Partner werden gemeinsam an der Gestaltung des DevX-Frameworks von LTTS arbeiten und die KI-Komponenten von Google Cloud nahtlos in die Gesamtarchitektur integrieren.

LTTS verfolgt mit der Allianz mehrere Zielsetzungen: Erstens soll der Bekanntheitsgrad von DevX unter Entwicklern weltweit erhöht und DevX als bevorzugte Plattform für Engineering-Lösungen positioniert werden. Zweitens soll der Ressourcenverbrauch dadurch verbessert werden, dass die Suche nach LTTS-Lösungen und -Diensten sowie ihre Implementierung für die Endanwender vereinfacht werden, was letztlich zu einer höheren Kundenzufriedenheit führt. Außerdem zielt die Kooperation darauf ab, die Auseinandersetzung der Entwickler mit den Inhalten zu vertiefen, indem eine Art "Entwickler-Spielwiese" geschaffen wird, die um API-Discovery- und -Accelerator-Funktionen erweitert wird.

Die Einführung wird in zwei Phasen erfolgen: In der Anfangsphase wird LTTS seine Expertise mit Google Cloud für die Entwicklung von DevX kombinieren und sich dabei auf ausgewählte Anwendungsfälle konzentrieren. Hierzu zählen die Automatisierung des Prozesses der Generierung von Testfällen anhand von Anforderungsdokumenten und damit die Rationalisierung des Entwicklungs-Workflows, ferner die Beschleunigung des Prozesses der Generierung von Unit-Testfällen durch die Integration von generativer AI in den Entwicklungscode und die Automatisierung der Code-Generierung, was den manuellen Aufwand erheblich reduziert und die Entwicklungseffizienz erhöht.

Basierend auf dem Erfolg dieser Phase werden LTTS und Google Cloud in einer zweiten Phase eine maßgeschneiderte Plattform für generative KI entwickeln, die nahtlos in das übergeordnete LTTS-DevX-Ökosystem integriert ist. Diese moderne Plattform wird den Entwicklern noch ausgeklügeltere KI-basierte Funktionen zur Verfügung stellen.

LTTS kann auf eine Erfolgsbilanz von bahnbrechenden KI-Lösungen wie Chest-rAi und AiKno für die Medizin-, Industrie- und Transportbranche verweisen und ist damit ein Partner der Wahl für KI-fähige Initiativen zur digitalen Transformation. Die Module zur Extraktion kognitiver Metadaten aus der AiKno-Plattform automatisieren die mühsame Aufgabe der Digitalisierung physischer Daten, was die Effizienz erheblich steigert und den Zeitaufwand für die manuelle Digitalisierung deutlich reduziert. Der LTTS API Hub, der unter Verwendung von Google-Cloud-Angeboten wie Vertex AI entwickelt wurde, wird dazu beitragen, die betriebliche Effizienz und die Möglichkeiten für Endkunden in aller Welt zu verbessern. Vertex AI kombiniert Data-Engineering-, Data-Science- und ML-Engineering-Workflows, so dass globale Entwicklungsteams mit einem gemeinsamen Toolset zusammenarbeiten und unzählige Anwendungen unter Nutzung der Vorteile von Google Cloud skalieren können.

Die Kooperation zielt darauf ab, komplexe Herausforderungen wie beispielsweise die Generierung von Testfällen aus unstrukturierten Datenquellen zu bewältigen.

"Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Google Cloud neue Dimensionen der KI-gestützten Innovation zu erschließen", erklärte Abhishek Sinha, Chief Operating Officer und Member of the Board bei L&T Technology Services. "Diese Partnerschaft bringt uns nicht nur unseren Zielen im Bereich der generativen KI näher, sondern untermauert auch unser Engagement für die Revolutionierung technischer und digitaler Lösungen zum Nutzen zahlreicher Industriezweige. Während sich LTTS und Google Cloud auf diese transformative Reise begeben, steht die Engineering-Landschaft vor einer Zeitenwende. Mit der Macht der KI-gestützten Innovation an der Spitze verspricht die Zukunft nie dagewesene Möglichkeiten für Industriezweige weltweit."

"Google Cloud verfolgt das erklärte Ziel, die branchenweit offenste Cloud bereitzustellen und den Kunden zu helfen, ihre digitale Transformation zu beschleunigen", sagte Chandra Sankholkar, Director of Partnerships, Google Cloud. "Im Rahmen dieser neuen Partnerschaft wird L&T Technology Services die Infrastruktur von Google Cloud für die Bereitstellung neuer Funktionen nutzen, die die Betriebsabläufe verbessern und einen echten Mehrwert für die Unternehmen schaffen können."

Über L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services Limited (LTTS) ist eine börsennotierte Tochtergesellschaft von Larsen Toubro Limited, die sich auf Dienstleistungen im Bereich Engineering und F&E (ER&D) konzentriert. Wir bieten Beratungs-, Design-, Entwicklungs- und Testdienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus der Produkt- und Prozessentwicklung. Zu unserem Kundenstamm gehören 69 Fortune-500-Unternehmen und 57 der weltweit führenden ER&D-Unternehmen aus den Bereichen Industrieprodukte, medizinische Geräte, Transportwesen, Telekommunikation und Hi-Tech sowie der Prozessindustrie. Mit Hauptsitz in Indien beschäftigen wir mehr als 23.800 Mitarbeiter in 22 globalen Entwicklungszentren, 28 globalen Vertriebsbüros und 102 Innovationslabors (Stand: 30. September 2023).

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.LTTS.com/.

