Einer der größten jemals gebauten LPBF-3D-Drucker wird für die Entwicklung und Herstellung von Komponenten für Startanwendungen eingesetzt

Sintavia, LLC, der führende OEM für additive Herstellung von Komponenten der Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie, gab heute bekannt, dass er eine Absichtserklärung mit der AMCM GmbH aus Starnberg, Deutschland, unterzeichnet hat, um der nordamerikanische Erstkunde für den Drucker M 8K zu werden einen der größten jemals gebauten 3D-Drucker mit pulverbettbasiertem Aufschmelzverfahren. Mit 820 mm x 820 mm x 1600 mm und acht nLIGHT AFX-1000-Lasern stellt der von Sintavia erworbene M 8K im Vergleich zu kleineren Druckern einen großen Sprung in Produktivität und Gestaltungsfreiheit dar. Die Auslieferung des ersten nordamerikanischen M 8K an Sintavia wird voraussichtlich Anfang 2025 erfolgen.

Brian Neff, Founder CEO of Sintavia, and Martin Bullemer, Managing Director of AMCM announce signing of LOI for Sintavia to become the North American launch customer of the M 8K on November 7, 2023 (Photo: Business Wire)